La película dirigida por Laura Casabé fue seleccionada por la Academia de Cine Argentina y buscará competir por el premio a Mejor Película Iberoamericana en la 41.ª edición de los galardones españoles.

"La virgen de la tosquera" fue elegida para representar a la Argentina en los Premios Goya.

"La virgen de la tosquera" , la película dirigida por Laura Casabé, fue elegida para representar a la Argentina en los Premios Goya y buscará competir en la categoría Mejor Película Iberoamericana en la 41.ª edición de los galardones que entrega la Academia de Cine de España.

La selección fue realizada por la Academia de Cine Argentina y anunciada durante un encuentro en la Residencia del Embajador de España en la Argentina. Del evento participaron el embajador Joaquín María de Arístegui Laborde y Dolores Fonzi , integrante de la Academia y directora de Belén, película que obtuvo el Goya a Mejor Película Iberoamericana en la edición anterior.

La película de Casabé está basada en dos cuentos de Mariana Enríquez , “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama . El guion estuvo a cargo de Benjamín Naishtat .

La historia transcurre durante el verano de 2001 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida. La llegada de Silvia modifica el vínculo entre ellos y lleva a Natalia a recurrir a su abuela Rita, quien la ayudará a intentar recuperar a Diego mediante hechizos y magia negra .

El elenco está integrado por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores , con la participación especial de Dady Brieva . El film es una coproducción entre Argentina, México y España .

La película dirigida por Laura Casabé fue seleccionada por la Academia de Cine Argentina y buscará competir por el premio a Mejor Película Iberoamericana.

La elección representa un nuevo reconocimiento para la película, que tuvo su estreno internacional en el Festival de Sundance y luego formó parte de la programación de otros importantes festivales de cine.

“Belén”, la película argentina que ganó el Goya en 2026

La elección de La virgen de la tosquera se produce luego de que Belén, dirigida por Dolores Fonzi, obtuviera el Goya a Mejor Película Iberoamericana en la edición de 2026.

Durante la ceremonia celebrada en febrero, Fonzi recibió la estatuilla y expresó su emoción por el reconocimiento. La directora agradeció a los académicos, al elenco y al equipo de producción que hizo posible la realización de la película.

Sin embargo, su discurso también estuvo marcado por una fuerte declaración política. Fonzi hizo referencia a distintos conflictos internacionales y cuestionó la persecución contra los migrantes en EEUU, además de mencionar el genocidio en Gaza y la situación de las mujeres en Irán.

En el tramo final de su intervención, la directora apuntó contra el avance de la ultraderecha y vinculó su mensaje con la situación política argentina. “Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua”, afirmó, antes de cerrar su discurso con un llamado a defender el cine y otros recursos fundamentales.