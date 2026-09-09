Frente a nueve economías, Argentina es el país más caro en el 70% de los bienes durables e indumentaria

Autos, motos, electrónicos, ropa y calzado siguen más caros en Argentina que en los demás países relevados. Los detalles de la comparación en alimentos, bienes durables y servicios, en la nota.

Los precios de los alimentos y servicios en Argentina se encarecen en dólares, mientras que por otro lado se abaratan los valores de bienes durables , debido a la escalada de la apertura comercial y la baja de impuestos que contrasta con la apreciación del peso.

Un informe del IERAL (Fundación Mediterránea) evaluó la competitividad de la canasta local al comparar la evolución de los precios de bienes y servicios de consumo en Argentina frente a nueve economías: Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Francia, Polonia, Australia, China y Corea del Sur.

La evolución más favorable para los consumidores se concentra en los bienes durables, indumentaria y calzado. La Argentina históricamente fue un país caro en estos sectores, debido por ejemplo, a la protección comercial y a una elevada carga tributaria interna. De esta manera, la brecha de estos valores con el exterior se está acortando.

En ese marco, el IERAL precisó que Argentina resultó ser el país más caro en el 74% de los casos relevados en esta categoría durante agosto. Aunque la cifra continúa en niveles elevados, representa una desaceleración frente al 82% registrado en mayo de 2025 y al pico del 96% observado al inicio de las mediciones, en marzo de ese mismo año.

Impacto. Se estima que la industria de la moda genera anualmente a escala global unos 20 millones de toneladas de residuos.

Autos, motos, electrónicos, ropa y calzado siguen más caros en Argentina que en los demás países relevados . En una lista de diez productos, el país resulta el más costoso del mundo en tres: freidoras de aire, vestidos y zapatillas.

El IERAL hizo hincapié en que la eliminación de trabas a la importación, la baja de aranceles y la reducción de algunos impuestos internos compensaron el efecto de la apreciación cambiaria, abaratando estos bienes frente al mundo.

La entidad puso los resultados en perspectiva frente a la evolución del Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM). En agosto, este indicador se ubicó un 5% por encima del nivel de noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández, aunque todavía cotizaba un 40% por debajo del promedio histórico del período 2000-2026. Mantener ese promedio de referencia equivaldría hoy a un tipo de cambio de $2.078.

Autos, motos, electrónicos, ropa y calzado siguen más caros en Argentina que en los demás países relevados.

Salarios industriales frente a las compras de autos y motos

La diferencia de precios también se refleja cuando se mide el poder adquisitivo de los salarios industriales. Para comprar un auto, un trabajador industrial argentino necesita el equivalente a 20 salarios, frente a 16 en Chile y apenas 6 en EEUU.

En el caso de una moto de baja cilindrada, la relación es de 2,2 salarios industriales en Argentina contra 1,4 en EEUU. Para un par de zapatillas, en cambio, la incidencia es menor: representa alrededor del 7% de un salario industrial argentino, frente al 14% en Brasil y México, el 4,7% en Chile y el 1,8% en Estados Unidos.

De esta manera, Argentina mantiene un mayor poder de compra que Brasil y México para adquirir los bienes durables analizados, pero queda por debajo de Chile y del resto de los países relevados.

En el caso de una moto de baja cilindrada, la relación es de 2,2 salarios industriales en Argentina contra 1,4 en EE.UU. Pexels

La situación en alimentos

En alimentos y bebidas, Argentina encareció su posición relativa: resulta más cara en el 48% de una muestra de diez productos, frente al 47% observado tres meses atrás.

Brasil presenta precios menores a los argentinos en nueve de los diez productos. Además, hay diferencias importantes frente a Chile, México, Polonia y Corea del Sur, donde entre la mitad y el 70% de los bienes son más baratos que en Argentina. Frente a China, la proporción llega al 90%.

Por otra parte, EEUU, Australia y Francia presentan precios más elevados a los argentinos, en un rango que oscila entre el 80% y el 100% de los productos relevados.

En el detalle más fino, Argentina aparece levemente cara en algunas bebidas, como el agua mineral y la cerveza, mientras que muestra precios algo menores en queso, huevos y arroz blanco.

Argentina aparece levemente cara en algunas bebidas, como el agua mineral y la cerveza, mientras que muestra precios algo menores en queso, huevos y arroz blanco.

El encarecimiento de los alimentos en Argentina pasó del 53% en marzo de 2025 al 39% en diciembre de ese año, pero volvió a acelerarse hasta representar el 48% de la muestra en agosto de 2026. El IERAL atribuyó el comportamiento de los precios de los alimentos al factor cambiario: la depreciación de 2025 los abarató en dólares, mientras que la apreciación de 2026 absorbió parte de esa competitividad.

Servicios

Tanto en servicios personales y familiares, Argentina figura como más cara en el 38% de los casos. Las diferencias son notorias frente a Brasil y China, dónde Argentina es más cara en el 90% y el 80% de los servicios comparados, respectivamente. Frente a Chile, la proporción es del 60%.

Para tomar algunos ejemplos gráficos de los servicios más relevados, el país aparece caro en una salida a comer en un restaurante y en un plan de telefonía móvil. En cambio, resulta más económico en la cuota de un gimnasio, educación preescolar, nafta, un café capuccino y taxi.

Entre los países más caros del mundo en ropa

Un estudio del IERAL sobre 100 países (fuente Numbeo) confirmó que Argentina lidera los sobreprecios globales en indumentaria y calzado: se ubica 2.ª en vestidos de marca internacional, 8.ª en zapatillas deportivas y 10.ª en jeans tipo Levi's 501.

Siguiendo con el relevamiento, el agua mineral (13.º) y el pan blanco (21.º) muestran valores elevados en Argentina, mientras que el vino de gama media (89.º), la cuota de gimnasio (76.º) y el bife de nalga (56.º) se ubican entre los más accesibles.

En síntesis, el diagnóstico del IERAL todavía arrastra un desafío severo de competitividad en bienes transables, con especial impacto en indumentaria, calzado y bienes durables, a pesar de haber registrado una contracción significativa en la brecha de precios desde los máximos de comienzos de 2025.