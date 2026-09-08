El "precio de la felicidad": cuánto hay que ganar para alcanzar el bienestar en cada país + Agregar ámbito en









Un informe midió los salarios promedios anuales de diferentes países con el umbral de ingresos considerado necesario para alcanzar una sensación de "mejora significativa" en la evaluación del bienestar de cada persona. Argentina, ubicado en el puesto 42, mostró una marcada diferencia entre ambas variables.

Archivo. ¿Cuál es el salario necesario en argentina para alcanzar la "felicidad"?

Ganar más dinero puede mejorar la percepción que las personas tienen sobre su propia vida, pero ese efecto no es ilimitado. Según un estudio, existe un nivel de ingresos a partir del cual un aumento del salario deja de generar una mejora significativa en la evaluación del bienestar. Ese umbral fue denominado “precio de la felicidad” y su valor cambia según la región y el nivel de riqueza.

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En detalle, un relevamiento de la plataforma financiera Remitly, a partir de los datos de un estudio de Purdue University, encontró cuál es el “precio” de la felicidad en distintos países del mundo. Para hacer más precisos sus cálculos, los datos obtenidos fueron ajustados al poder adquisitivo local y a la inflación de cada mercado.

Los salarios promedios y el "precio de la felicidad" de cada país Eslovenia es el único país de la lista donde el salario promedio supera ese nivel de ingresos. Allí, el ingreso promedio alcanza el 116,3% del denominado “precio de la felicidad”. En detalle, el mismo se ubica en u$s42.800 anual, cuando el valor del umbral de la felicidad se ubica en u$s36.800.

En Argentina, el salario promedio anual está en u$s7.100 mientras que el "precio de la felicidad" se ubica u$s19.600. Depositphotos El informe señala que el país se destaca por incorporar indicadores de bienestar, incluida la felicidad, en la toma de decisiones públicas, algo que podría contribuir a su relación entre ingresos y bienestar.

La comparación también muestra que tener salarios más altos no necesariamente implica estar más cerca del nivel de ingresos asociado con la felicidad. En Estados Unidos, por ejemplo, el “precio de la felicidad” se ubica en u$s134.827, mientras que el ingreso promedio alcanza los u$s75.300. Según Remitly, el primero es casi un 20% superior al registrado en Canadá.

El top 3 de países con mejor relación entre el salario promedio y "precio de la felicidad" esta compuesto por el mencionado Eslovenia, Luxemburgo en segundo lugar (u$s109.900 vs u$s118.400) y Estonia (u$s37.700 vs u$s41.700). Cuál es el “precio de la felicidad” en Latinoamérica Dentro de los países latinoamericanos analizados, Chile es el que tiene el salario promedio más cerca del denominado “precio de la felicidad”. El salario promedio anual ajustado en el país alcanza los u$s13.300, frente a un nivel de ingresos asociado con la saturación de ingresos de US$21.800. De esta manera, el ingreso promedio representa el 60,9% del denominado “precio de la felicidad”. Argentina, por su parte, recién se ubica en el puesto 42 de los países estudiados. Según el relevamiento, el salario promedio anual está en u$s7.100 mientras que el "precio de la felicidad" se ubica u$s19.600, por lo que el ingreso medio solo cubre el 36,22% del umbral. En Paraguay y Ecuador, en cambio, la distancia es mayor. Paraguay: el salario promedio se estima en u$s 6.300 y el “precio de la felicidad” alcanza los u$s 18.600. La cobertura llega al 33,7% .

el salario promedio se estima en 6.300 y el “precio de la felicidad” alcanza los 18.600. La cobertura llega al . Ecuador: registra un salario promedio de u$s 6.500 frente a un “precio de la felicidad” de u$s 19.700, con una cobertura del 32,9% .

registra un salario promedio de 6.500 frente a un “precio de la felicidad” de 19.700, con una cobertura del . Brasil: el salario promedio equivale al 36,4% del nivel de ingresos asociado con el “precio de la felicidad”.

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