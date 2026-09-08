Feriados 2026 en Argentina: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

Aunque el noveno mes del año no trae días libres a nivel nacional, el calendario todavía esconde algunas fechas especiales antes de fin de año.

Ya quedan pocos feriados en Argentina , con un último tramo de jornadas inamovibles, días trasladables y fechas no laborables con fines turísticos. Tras un septiembre sin asuetos nacionales , el último trimestre del año cuenta con cuatro jornadas únicas que van a impactar en la actividad comercial, el turismo y la liquidación de jornadas laborales.

El próximo descanso va a llegar en octubre y va a generar un fin de semana largo que muchos vienen esperando. Para estar al tanto, conocé las fechas confirmadas de acá a fin de año y qué establece la legislación vigente para el sector público y privado en cada caso.

El próximo feriado llegará el lunes 12 de octubre , cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural . La fecha se va a sumar al sábado 10 y domingo 11, por lo que la mayor parte de los trabajadores va a poder tener un fin de semana largo. Ese día figura entre los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399. De todas formas, este año no va a ser necesario que se mueva porque cae directamente un lunes.

Esa va a ser la primer fecha de ese estilo desde agosto, cuando se recordó el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín . Antes de eso, septiembre tiene fechas como el Día del Maestro, el 11 , y el Día del Estudiante, el 21 , pero ninguna implica un feriado nacional. La suspensión de clases depende de cada nivel educativo, jurisdicción e institución.

Después de octubre, todavía quedarán otras oportunidades antes de que llegue fin de año. Las fechas para tener en cuenta son:

del 10 al 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

del 21 al 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional

del 5 al 8 de diciembre por el día no laborable turístico y la Inmaculada Concepción de María

del 25 al 27 de diciembre por Navidad

En noviembre, el Día de la Soberanía Nacional tiene como fecha original el viernes 20, pero se va a pasar al lunes 23, por lo que implica un fin de semana largo. En diciembre pasa lo mismo, ya que el lunes 7 fue fijado como día no laborable con fines turísticos y el martes 8 va a ser feriado por la Inmaculada Concepción de María.

Si el empleador concede el lunes 7, se podrán acumular cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8. El último fin de semana oficial del año va a llegar con Navidad. El viernes 25 de diciembre es feriado inamovible, perfecto para engancharlo con el sábado 26 y domingo 27 para hacer una escapada.

El próximo feriado es en octubre. Magnific

Feriados inamovibles y trasladables: qué dice la ley

No todas las fechas del calendario funcionan de la misma manera. Los feriados inamovibles se mantienen en su día original sin importar en qué momento de la semana caigan. Navidad, por ejemplo, se mantiene el viernes 25 de diciembre. Por el otro lado, los trasladables pueden moverse según las reglas previstas por la Ley 27.399 para favorecer determinados fines de semana.

También existen los días no laborables con fines turísticos, que tienen un tratamiento diferente. Para 2026, fueron establecidos el 23 de marzo, el 10 de julio y el 7 de diciembre gracias a la Resolución 164/2025. En estas jornadas, el funcionamiento del sector privado depende de la decisión del empleador.