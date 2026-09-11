Juegos Suramericanos 2026: sedes, horarios y cuánto cuesta ver a la Argentina en Santa Fe

Del 12 al 26 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. La entrada a las competencias será gratuita hasta completar la capacidad, mientras que quienes quieran asegurarse un lugar podrán comprar tickets por $10.000. Toda la agenda de la delegación argentina.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe será anfitriona de los Juegos Sudamericanos, que contará con 15 delegaciones de todo el continente.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya entran en la recta final antes del comienzo de la competencia. Durante dos semanas, Rosario, Santa Fe y Rafaela se convertirán en el centro del deporte continental, con más de 4.000 atletas de 15 países y una agenda que incluirá decenas de disciplinas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para la delegación argentina, el desafío comenzará este fin de semana y tendrá presencia en los principales escenarios deportivos de las tres ciudades. El público podrá seguir a los seleccionados y atletas nacionales con un esquema de acceso gratuito , aunque también existirá la posibilidad de comprar entradas anticipadas para garantizar el ingreso.

El valor de esa entrada será de $10.000 y podrá adquirirse a través del sitio oficial de los Juegos. El ticket no será obligatorio: el acceso general continuará siendo libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. Según la organización, lo recaudado por las entradas será destinado a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA .

La programación completa para alentar de cerca a los atletas y equipos argentinos ya está disponible en www.santafe2026.ar

El acto inaugural se realizará este sábado a las 18 , en el Monumento Nacional a la Bandera , y marcará el comienzo formal de una competencia que tendrá a Rosario como una de sus principales sedes.

La actividad deportiva comenzará el domingo 13. Entre los primeros protagonistas argentinos estarán las duplas de vóley de playa, que tendrán sus encuentros iniciales a las 11, 12, 15 y 17 en el Picadero de la Rural.

Ese mismo día también comenzará la actividad de gimnasia artística, desde las 10 en el Arena Invencible, mientras que el Invencible Centro Acuático recibirá las primeras competencias de natación.

El fútbol masculino argentino tendrá su estreno el jueves 17 de septiembre a las 10, cuando enfrente a Paraguay en el Estadio Marcelo Bielsa.

Los deportes colectivos también concentrarán buena parte de la atención del público. Las Panteras, el seleccionado femenino de vóley, debutarán el martes 15 a las 15 frente a Paraguay, en el Estadio Cubierto de Newell's.

[ROSARIO] El Monumento a la Bandera recibirá este sábado desde las 18 la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con entrada libre y gratuita. Actuarán Soledad, Abel Pintos, Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo, entre otros. pic.twitter.com/SYC4aPPa04 — RLC Noticias (@rlcnoticias) September 11, 2026

En ese mismo escenario, el seleccionado masculino argentino hará su presentación el lunes 21 a las 15, frente a Bolivia.

El rugby seven tendrá su jornada principal el viernes 18 en el Óvalo del Hipódromo. El equipo femenino argentino jugará a las 15:50 contra Perú, mientras que Los Pumas se enfrentarán a Paraguay desde las 17:20.

La agenda en Santa Fe

La capital provincial también tendrá una fuerte presencia argentina desde el comienzo de los Juegos.

El domingo 13, desde las 9, se disputará la competencia de aguas abiertas en el Lago del Parque del Sur, con participación de representantes nacionales.

El hockey será otro de los grandes atractivos. Las Leonas debutarán el lunes 14 a las 10 frente a Paraguay, en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. Ese mismo día, pero desde las 15, será el turno de Los Leones, que enfrentarán a Perú.

El miércoles 16 llegará el debut de La Garra, el seleccionado femenino argentino de handball, que jugará ante Colombia a las 19:30 en el Invencible Santa Fe.

Los Gladiadores, por su parte, comenzarán su participación el martes 22, también a las 19:30, frente a Paraguay.

Santa Fe también será escenario de competencias de remo y tiro deportivo desde el martes 15. El remo se desarrollará en la Laguna Setúbal, mientras que el tiro tendrá como escenario la localidad de Recreo.

La segunda semana tendrá uno de sus principales focos en el atletismo, cuyas pruebas comenzarán el martes 22 en el CARD.

Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán del 12 al 26 de septiembre, a más de 4.000 atletas de 15 países en el marco de los Juegos Sudamericanos. Santa Fe Turismo

Rafaela, otra sede clave para Argentina

Rafaela también tendrá una agenda cargada de actividad y será especialmente importante para disciplinas como boxeo, ciclismo, skateboarding y pádel.

El boxeo comenzará el domingo 13 desde las 15 en el Invencible Rafaela. Al día siguiente será el turno del BMX Freestyle y del ciclismo de montaña.

El skateboarding tendrá sus jornadas el viernes 18 y sábado 19 en el Skate Park del Eco Parque.

La agenda continuará con el ciclismo de pista, que se disputará entre el domingo 20 y el miércoles 23 en el Invencible Velódromo.

El pádel, en tanto, comenzará el martes 22 en el Invencible Rafaela.

Una competencia con entrada gratuita

Uno de los principales atractivos para el público será el esquema de acceso. Las competencias podrán disfrutarse sin costo, sujeto a la capacidad disponible en cada escenario.

Para quienes quieran evitar el riesgo de quedarse afuera de una competencia determinada, la organización habilitó la posibilidad de comprar anticipadamente una entrada por $10.000.

De esta manera, los Juegos combinan una propuesta de acceso masivo con un mecanismo de reserva para aquellos eventos que puedan concentrar mayor demanda.

Además, durante las dos semanas de competencia funcionarán cinco Fan Fest gratuitos distribuidos entre Rosario, Santa Fe y Rafaela, con propuestas destinadas a ampliar la experiencia más allá de los escenarios deportivos.

Con tres ciudades como sedes, más de 4.000 atletas y una agenda que se extenderá durante 14 días, Santa Fe 2026 pondrá en marcha uno de los principales eventos deportivos del año en Argentina. Para el público, la posibilidad de seguir a los seleccionados nacionales tendrá una particularidad: se podrá hacer gratis o asegurando previamente el lugar por $10.000.

Quiénes serán los artistas de la Ceremonia de Apertura en Rosario

La Ceremonia de Apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrá a la música argentina como una de sus grandes protagonistas. Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán formarán parte del espectáculo que el sábado 12 de septiembre abrirá oficialmente los Juegos en el entorno del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

Con arreglos musicales de Lito Vitale, la propuesta reunirá sobre un mismo escenario a artistas de distintas generaciones y estilos. La música será parte de una puesta pensada especialmente para Santa Fe 2026, en la que se combinarán identidad santafesina, deporte, historia y tecnología.

No se tratará de una sucesión de recitales. Cada participación estará integrada a una ceremonia que buscará contar la idiosincrasia local, cómo se construyó Santa Fe y de qué manera el deporte puede convertirse en un punto de encuentro para toda Sudamérica.

Una ceremonia pensada como un espectáculo integral

El Monumento Nacional a la Bandera será parte central de la puesta. Habrá mapping, grandes pantallas, iluminación y recursos escénicos que acompañarán el recorrido artístico de la noche.

Más de 100 artistas estarán en escena y alrededor de 400 personas trabajan en la producción y el montaje de una ceremonia que fue diseñada especialmente para la apertura de los Juegos.

La propuesta recorrerá diferentes universos musicales y deportivos, con momentos vinculados a la identidad provincial, la integración sudamericana y las distintas disciplinas que formarán parte de Santa Fe 2026.