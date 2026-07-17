Argentina lucirá la camiseta titular frente a España en la final del Mundial 2026

El seleccionado nacional saldrá a la cancha con la tradicional celeste y blanca. También utilizará pantalón y medias blancas.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina jugará este domingo su séptima final de la Copa del Mundo . Aún con las dudas sobre el equipo que plantará Lionel Scaloni contra España, la Albiceleste confirmó con qué camiseta saldrá en busca del bicampeonato.

La Albiceleste disputará el encuentro final del Mundial 2026 con la tradicional camiseta titular, acompañada del pantalón y de las medias blancas que luce habitualmente el seleccionado nacional que dirige Scaloni.

Si bien la camiseta titular actual es diferente, la Copa del Mundo pasada el conjunto albiceleste también vistió con short y medias blancas frente a Países Bajos, Croacia y la final con Francia.

Así las cosas, Argentina volverá a lucir la camiseta titular en una nueva final del Mundo. Además de haberla utilizado en 2022, también la usó en la final contra Holanda en 1978 y frente a Alemania en 1986.

En cuatro de los siete encuentros (Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza) que lleva disputados en el actual certamen, la Selección argentina lució la celeste y blanca.

En los únicos tres partidos en los que modificó la vestimenta fue contra Austria y Jordania, por fase de grupos, y frente a Inglaterra, en los que salió a la cancha con la camiseta suplente de colores azul oscuro, pantalón y medias negras.

@emi_martinez26

Asimismo, el arquero de la campeona del mundo, Emiliano “Dibu” Martínez, se vestirá completamente de verde como atajó en gran parte del Mundial de Qatar 2022 y en la final de la Copa América 2024 contra Colombia.

Los cambios que podría hacer Scaloni para enfrentar a España

A la espera del entrenamiento a puertas cerradas de este viernes a las 16.30, hay algunas incógnitas que comienzan a plantearse sobre la mesa. La formación titular que saldrá a la cancha en el MetLife Stadium de Nueva Jersey podría sufrir hasta tres modificaciones con respecto al equipo que enfrentó a Inglaterra.

Para la consideración del cuerpo técnico de Scaloni, hay jugadores como Nicolás González y Gonzalo Montiel que ganaron terreno para meterse en el equipo.

Otra cuestión de fondo es el caso Rodrigo De Paul: siendo el segundo máximo referente del equipo (después de Messi), fue suplente ante Ingleterra pero tuvo un muy buen ingreso en el segundo tiempo.