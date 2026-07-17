La FIFA se adelanta a la final del Mundial 2026: el inédito artículo de colección que salió a la venta

El organismo decidió conmemorar la gran final con un producto relacionado al partido que disputarán Argentina y España el domingo 19 de julio.

La versión de lujo incluye accesorios conmemorativos de la gran final de la Copa del Mundo 2026.

El Mundial 2026 llegará a su fin una vez concluido el duelo entre Argentina y España este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium. La edición más ambiciosa de la historia de la competencia contó con varias sorpresas, y este nuevo artículo presentado por FIFA ya dio que hablar.

La iniciativa se confirmó tras culminar las semifinales del torneo y consiste en la venta de fragmentos de césped auténticos encapsulados en acrílico de alta resistencia. Este objeto de colección se transformará en el recuerdo ideal para aquellos fanáticos que busquen guardar un pedazo real de la historia del partido que consagrará al nuevo campeón del mundo.

El recuerdo cuenta con cuatro variantes diferentes, cada una limitada a 2026 unidades. La opción más económica cuesta u$s450 y contiene un fragmento del terreno de juego preservado en un bloque de acrílico o resina de alta calidad.

Así luce la versión base del nuevo artículo de la FIFA con motivo de la final del Mundial 2026.

La pieza incorpora el logo del certamen, la fecha del partido decisivo y el resultado una vez concluido el encuentro. Dicha versión inicial ya figura como agotada en la tienda oficial de FIFA.

También existen alternativas superiores con precios de u$s900 y u$s1000 bajo una presentación más exclusiva. La opción más completa es la Hero Edition , cuyo costo alcanza los u$s3000 e incluye varios objetos adicionales relacionados con la definición.

Esta entrega especial suma una entrada conmemorativa de metal grabada en oro, una minirréplica del balón oficial del encuentro y un trofeo de la Copa del Mundo realizado en cristal cortado. Al igual con el resto de las variantes, incorpora una porción real del campo de juego utilizado durante el partido.

Los pedidos comenzarán a enviarse después del 19 de julio de 2026, una vez conocido el resultado entre Argentina y España. Además, la tienda oficial establece que el producto solo cuenta con envíos disponibles para Estados Unidos, Reino Unido y Europa.

La versión más costosa contará con varios accesorios con alusión al duelo que definirá al campeón del certamen. FIFA

Las particularidades del césped del MetLife Stadium

El campo de juego del MetLife Stadium tuvo una preparación especial para recibir el choque decisivo. La superficie fue cultivada en una granja de Carolina del Norte y luego trasladada al estadio, donde quedó instalada a comienzos de mayo de 2026.

Durante el certamen, las condiciones del suelo generaron críticas entre algunos jugadores. Futbolistas de Brasil y Francia señalaron dificultades relacionadas con el estado de la hierba y su influencia en la dinámica de los partidos.

Vinícius Júnior, tras el encuentro entre Brasil y Marruecos, explicó que el calor y el clima provocaban que la superficie se secara rápidamente. Esto afectaba la velocidad del juego y la circulación de la pelota.

Ahora, ese mismo césped será el escenario de la gran definición entre Argentina y España, además de constituir la base de este particular objeto de colección creado por la FIFA.