El riesgo país se encamina a cerrar la semana en baja, ante mayores conflictos en Medio Oriente + Agregar ámbito en









Este viernes, tanto la renta fija como la renta variable acumulan perdidas semanales ante un mayor recrudecimiento en el Estrecho de Ormuz.

En riesgo país se encamina a cerrar la semana al alza.

El riesgo país se encamina a cerrar la semana en alza, en una semana con conflictos en Medio Oriente. Lo mismo sucede con la renta variable. Un mayor recrudecimiento en el Estrecho de Ormuz, fue clave en la semana junto con algunos datos positivos locales que operaron en sentido contrario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En junio, el Gobierno registró un déficit primario de $0,7 billones y un déficit financiero de $1,0 billones. En lo que va del año, esto equivale a un superávit primario de 0,6% del PBI y un superávit financiero de 0,1% del PBI para el mismo período, excluyendo los intereses de las Lecaps, Boncaps y Boncer cupón cero.

En la plaza extranjera, los futuros de Wall Street apuntaban a la baja antes de la apertura del viernes, mientras los operadores volvían a sopesar las elevadas inversiones de capital en el sector de semiconductores junto con las altas valoraciones, en un contexto de inestabilidad en el Estrecho de Ormuz.

En el mercado de futuros, el S&P 500 cayó un 0,8%, el Nasdaq un 1,4% y el Dow Jones un 0,6%. El petróleo crudo West Texas Intermediate subió un 2%, hasta los u$s80,55, en la sesión matutina. Las bolsas asiáticas cotizaban mayoritariamente a la baja durante la noche, lideradas por las pérdidas del sector tecnológico. Las bolsas europeas seguían una tendencia bajista.

Noticia en desarrollo.-

Temas Riesgo País