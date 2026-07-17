Aerolíneas Argentinas suma a último momento un vuelo especial a Nueva York para la final del Mundial 2026 y ya están a la venta los pasajes

Los hinchas argentinos pueden adquirir los pasajes a través del sitio oficial de la compañía y agencias de viaje autorizadas.

Argentina se enfrentará con España el próximo domingo 19 de julio.

Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de un tercer vuelo especial hacia Nueva York para los hinchas que quieran acompañar a la Selección Argentina en la gran final del Mundial 2026 .

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La compañía confirmó que el nuevo servicio saldrá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. La medida se tomó luego de que los dos anunciados anteriormente se agotaran en menos de 12 horas por la alta demanda de pasajeros.

Las tarifas para el tramo de ida comienzan en 2.200 dólares más impuestos .

El tercer vuelo especial de Aerolíneas Argentinas partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22:00 y tendrá como destino el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York . El servicio será operado con una aeronave Airbus A330 .

Este se suma a los otros dos servicios especiales que la aerolínea había programado previamente hacia la Gran Manzana. El primero despegará desde Ezeiza el viernes 17 de julio a las 21:30 y el segundo saldrá el 18 de julio a las 09:00 .

Los vuelos diarios que la compañía opera hacia Miami durante los días previos a la final también alcanzaron su capacidad máxima.

Aerolíneas Argentinas adoptó medidas en línea con lo que está ocurriendo con la industria a nivel global.

Cuánto sale el pasaje a Nueva York

El nuevo vuelo especial de Aerolíneas Argentinas hacia Nueva York tiene una tarifa desde 2.200 dólares más impuestos.

El valor corresponde únicamente al viaje de ida desde Ezeiza hasta el aeropuerto John F. Kennedy y puede variar según la disponibilidad de lugares al momento de realizar la compra.

Cómo comprar el pasaje de Aerolíneas Argentinas

Los pasajes para el tercer vuelo especial a Nueva York ya están disponibles y pueden adquirirse a través del sitio oficial de Aerolíneas Argentinas (https://www.aerolineas.com.ar/).

Para realizar la compra, los pasajeros deben ingresar a la página de la compañía, seleccionar el origen Buenos Aires (Ezeiza) y el destino Nueva York (JFK), elegir la fecha correspondiente y completar los datos solicitados para avanzar con la emisión del ticket.

También existe la posibilidad de comprar los pasajes mediante agencias de viajes que trabajen con la aerolínea, donde los pasajeros podrán consultar disponibilidad, formas de pago y condiciones del servicio.