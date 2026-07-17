Scaloni define la formación para la final del Mundial: podría hacer hasta tres cambios + Agregar ámbito en









El entrenador de la Selección Argentina analiza la formación que parará el domingo por la tarde en Nueva York. En ese contexto, para enfrentar a España podría realizar hasta tres modificaciones con respecto al equipo que jugó ante Inglaterra.

Scaloni define la formación para la final del Mundial: podría hacer hasta tres cambios @Argentina

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a España en la final del Mundial 2026 este domingo desde las 16.

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A la espera del entrenamiento a puertas cerradas de este viernes a las 16.30, hay algunas incógnitas que comienzan a plantearse sobre la mesa. La formación titular que saldrá a la cancha en el MetLife Stadium de Nueva Jersey podría sufrir hasta tres modificaciones con respecto al equipo que enfrentó a Inglaterra.

Para la consideración del cuerpo técnico de Scaloni, hay jugadores como Nicolás González y Gonzalo Montiel que ganaron terreno para meterse en el equipo.

Otra cuestión de fondo es el caso Rodrigo De Paul: siendo el segundo máximo referente del equipo (después de Messi), fue suplente ante Ingleterra pero tuvo un muy buen ingreso en el segundo tiempo.

De Paul y Nico González podrían ingresar al 11 titular. Por ascendencia, experiencia y características, el exRacing podría ingresar por Giuliano Simeone. Si esto ocurre, también se daría el ingreso de Nicolás Gónzalez por la banda izquierda, relegando a Leandro Paredes al banco de suplentes.

Por último, está el debate sobre el lateral derecho: los buenos ingresos de Montiel ante Suiza e Inglaterra ponen en duda la titularidad de Nahuel Molina Lucero, que fue responsable del gol inglés el miércoles pasado. Sin embargo, por jugar en el Atlético Madrid, Molina conoce de lleno a los jugadores españoles, en especial a Alex Baena, el wing izqueirdo que tendrá que marcar. En tanto, el resto de la defensa y la delantera se mantendrían igual. De esta manera, Lionel Scaloni maneja distintas alternativas para salir a la cancha el domingo. Estas son las tres posibles formaciones de Argentina para enfrentar a España: Opción A: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. Opción B: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. Opción C: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.