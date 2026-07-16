Donald Trump asistirá a la final del Mundial 2026 y entregará el trofeo al ganador del duelo entre Argentina y España

El presidente de EEUU dirá presente en el partido que se jugará en Nueva York. Semanas atrás, FIFA confirmó que el republicano entregará el trofeo.

El mandatario estadounidense estará junto a Gianni Infantino en el último partido del Mundial.

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó su presencia en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España que se jugará el próximo domingo en la ciudad de Nueva York. El republicano entregará el trofeo al ganador .

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La jefa de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el mandatario asistirá al partido entre Argentina y España. “Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos” , dijo.

Asimismo, el presidente Javier Milei descartó viajar a EEUU para la final del Mundial y dijo que seguirá viendo los partidos de la Albiceleste desde la residencia de Olivos como parte de su “cábala”.

“Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día” , respondió el mandatario a Radio El Observador.

El presidente de EEUU también será quien entregue el trofeo a los ganadores de la final, según había confirmado semanas atrás el presidente de la FIFA, Gianni Infantino .

Rompiendo con el protocolo reciente de la FIFA, el trofeo será entregado conjuntamente al capitán del equipo ganador por Trump e Infantino.

En Qatar 2022 y Rusia 2018, las dos Copas del Mundo anteriores celebradas bajo el liderazgo de Infantino, fue el presidente de la FIFA quien entregó el trofeo.

"Estaremos junto al presidente [Trump] disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", dijo Infantino a 'Fox & Friends'. "Estamos juntos todo el tiempo", agregó.

La decisión de entregar el trofeo conjuntamente surge tras la polémica que rodeó la entrega del trofeo del Mundial de Clubes de la FIFA al Chelsea, después de su victoria sobre el Paris Saint-Germain en Nueva Jersey el verano pasado.

En aquel entonces se permitió al presidente Trump entregar el trofeo al capitán del Chelsea, Reece James, pero el hecho de no abandonar el escenario provocó que participara en las celebraciones del equipo junto a unos jugadores que se mostraban desconcertados.