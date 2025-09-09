De no creer: el polémico equipo que lidera Robinho mientras cumple su condena en la carcel







El polémico ex jugador de fútbol y una vida llamativa en la cárcel, dónde cumple una condena por el atroz crimen que cometió.

Alejado del fútbol por cumplir una condena tras una atroz crimen, el ex jugador mantiene un llamativo rol en la cárcel.

El fútbol trasciende lo que ocurre en las canchas a raíz del comportamiento de sus protagonistas. Y no siempre son casos para destacar por buenas cuestiones, ya que hay situaciones dónde se despotrican con acciones los valores de un deporte que siempre pone la unión y el respeto por sobre todo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así es el caso de Robinho, quién parecía ser el próximo crack brasileño del cuál hablaría todo el mundo. Nunca hizo pie en Europa, pero lo más llamativo de su carrera fue el atroz hecho que cometió y lo llevó a cumplir una condena en la cárcel, en la cuál no ha perdido el gusto por la pelota.

Robinho 1 Robinho no triunfó en el fútbol como se esperaba y cumple una condena por abusar en grupo de una mujer.

Robinho entrena al "equipo de los violadores" mientras cumple su condena Nacido en 1984 en São Vicente, Brasil, Robinho destacó en Santos a los 18 años. Pasó por Real Madrid y Manchester City, pero su carrera decayó al no sostener su nivel inicial. Un delito cometido en 2013 en Italia marcó el fin de su prestigio profesional.

Condenado en 2017 por violencia sexual en grupo, fue arrestado en Brasil el año pasado tras agotar apelaciones. En la cárcel de Tremembé, entrena un equipo de internos que compiten en torneos carcelarios, en el cuál los que lo componen enfrentan cargos similares al suyo.

Su rol como entrenador de presos que abusaron sexualmente de sus víctimas genera críticas: algunos lo ven como un intento de redención y otros como una forma de mantenerse activo, pero por más que utilice la pelota como pretexto, nada borra la abreacción que cometió y por la cuál pasará un largo tiempo tras las rejas. El exjugador continuará en la cárcel: la Justicia rechazó el nuevo recurso El 4 de septiembre, la Justicia brasileña rechazó un nuevo recurso de Robinho, confirmando su condena de nueve años en Tremembé. El fútbol, a través de los torneos carcelarios, es su principal actividad. Su patrimonio, estimado en 60 mil dólares en 2025, es una fracción de sus ganancias en el Milan, donde percibía 5 mil dólares mensuales. Sus contratos con marcas de primer nombre se terminaron tras el caso, dejando sus finanzas debilitadas. A los 41 años, enfrenta un futuro en prisión sin beneficios inmediatos. Entrenar al equipo de internos lo mantiene ligado al deporte, pero su caso refleja cómo un delito grave puede eclipsar una carrera futbolística.

Temas Fútbol