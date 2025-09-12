Tensión en Rio de Janeiro: un muerto tras tiroteo entre hincha de Botafogo y Vasco da Gama







En la previa de uno de los clásicos de Rio de Janeiro, un hincha de Vasco da Gama falleció tras una emboscada.

El jueves por la noche se disputó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil entre estos Botafogo y Vasco da Gama (terminó 1-1 y pasó por penales Vasco). Y la rivalidad entre ambos cariocas se fue de las manos.

La tensión entre los dos clubes de Río de Janeiro escaló por demás. Durante la madrugada se dio un tiroteo incluido entre hinchas que habrían sido emboscados por torcedores del Flamengo, el cual terminó con la vida de un fanático del Vasco, producto de una herida de bala.

Embed 2 torcedores vascaínos baleados antes do clássico.



Informações iniciais dão conta que foi uma emboscada de torcedores do flamengo.



COVARDIA.



Instagram / goldovascaoo pic.twitter.com/usjRDhxIYM — Estagiário do VASCO (@EstagiarioVasco) September 11, 2025

El lamentable suceso ocurrió en la estación de trenes Oswaldo Cruz, en la Zona Norte de Río, se pudo ver el cruce entre hinchas.

Entre corridas, gritos y disparos, un fanático del Vasco da Gama recibió un balazo en la cabeza. A pesar de haber sido trasladado de urgencia a la Unidad de Urgencias, no logró sobrevivir.

Tras estos sucesos, los hinchas de Lanús y Estudiantes de La Plata estarán en alerta, ya que viajarán a Río de Janeiro en los próximos días para alentar a sus equipos en los partidos contra Fluminense y Flamengo, respectivamente, por Copa Sudamericana y Libertadores.

