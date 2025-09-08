Cumplieron el sueño de millones: los único cinco futbolistas que jugaron con Lionel Messi y Diego Maradona

No son muchos, pero hay un grupo de afortunados que logró algo increíble en el fútbol: jugar con Diego Maradona y Lionel Messi.

La Pulga y Pelusa no compartieron cancha, pero el fútbol le brindó la oportunidad a algunos afortunados de poder haber jugado con ambos.

El fútbol suele darle gustos a muchos de sus protagonistas, pero al día de hoy hay un grupo selecto de jugadores que se han podido dar uno de los placeres más grandes que se hayan visto desde una cancha. Es que no hay dudas de que dos de los mejores de todos los tiempos son nacidos en Argentina.

Diego Armando Maradona y Lionel Messi han conseguido deleitar al público con sus movimientos y jugadas, pero son pocos los afortunados que han logrado jugar con ambos. Específicamente, son solo cinco los jugadores que lo consiguieron, lo que los coloca en un espacio muy privilegiado dentro del deporte.

Pelusa y la Pulga jamás lograron compartir grupo por cuestiones generacionales, ya que el astro del Barcelona debutó mucho después del retiro del Pibe de Oro. Pero el fútbol le regaló a cinco afortunados la chance de poder compartir minutos en cancha con ambos.

Es el que pasó más tiempo en cancha con Messi, pero también se dio el lujo de tirar paredes con Maradona. El Torero reemplazó a Diego en su último partido como profesional y luego fue un socio vital para Lionel en la Selección Argentina. Juntos participaron de Eliminatorias, Copa América y el Mundial de Alemania 2006, pero también conquistaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Martín Palermo

El Loco cabeceó los centros de Maradona en Boca, ya que llegó al club por la irrupción de Pelusa. Y gracias a Diego Armando, tuvo la suerte de compartir tiempo en la Albiceleste con Messi. Ambos fueron parte de las Eliminatorias y fueron al Mundial de Sudáfrica 2010.

Juan Sebastián Verón

Al igual que Palermo, la Bruja se dio un lujo increíble en el fútbol. Con Maradona jugaron juntos en Boca y luego Diego confió en él como estandarte del mediocampo en su Selección Argentina. Con Messi disputó Eliminatorias, la Copa América 2007 con Alfio Basile y el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Roberto Abbondanzieri

Al igual que todos los casos, Boca fue el nexo para que compartiera cancha con Diego Armando Maradona. Aunque Diego no lo utilizó en su paso como DT de la Selección Argentina, compartió cancha con Messi en la Albiceleste en los ciclos de José Pekerman y Alfio Basile. Disputaron juntos la Copa del Mundo de Alemania 2006 y la Copa América 2007 en Venezuela.

Cristián González

El Kily, al igual que Verón, decidió pasar por Boca antes de dar el salto a Europa para darse el lujo de jugar con Diego Armando Maradona. Su gran nivel lo llevó a la Selección Argentina, dónde fue clave para Lionel Messi. Fue de los primeros en consolar a la Pulga luego de que fuera expulsado en su estreno en la Albiceleste y juntos disputaron las Eliminatorias y amistosos previos al Mundial de Alemania 2006, del cuál no fue parte.