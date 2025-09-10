Neymar recibiría una inesperada herencia de mil millones de dólares: la historia detrás de esta fortuna

El astro del fútbol brasileño no logra volver a su nivel y suma un nuevo escándalo a su vida fuera de las canchas.

Neymar volvió al fútbol brasileño tras sus pasos por Europa y Asia, pero no logró escaparse de los escándalos fuera de las canchas.

Una historia sorprendente se filtró en Brasil: un millonario decidió nombrar a Neymar como heredero exclusivo de su fortuna. Este caso, que no tiene nada que ver con fútbol , puso al astro en el centro de una noticia que combina misterio, dinero y posibles obstáculos legales.

El presente deportivo del delantero no es el mejor y Santos la pasa mal en el Brasileirao pese a su tan ansiado regreso, el cuál se ve opacado por las constantes lesiones. Lo que menos necesitaba el astro era un nuevo escándalo, pero volvió a estar en el foco mediático por este insólito hecho.

Un empresario brasilero, sin vínculos familiares ni afectivos con Neymar, fue quien lo designó heredero universal de su patrimonio , valuado en alrededor de mil millones de dólares. Según medios regionales, el testamento fue firmado ante notario y con testigos, lo que le otorga un valor legal firme.

El motivo detrás de esta decisión, confesado por el millonario, es una profunda identificación emocional con el futbolista: admira su carácter , su relación con su padre y se ve reflejado en la misma intimidad familiar que él añora. La declaración deja en claro que no se trata de una transacción comercial, sino de un acto cargado de intimidad simbólica y reconocimiento personal.

Si bien Neymar no se ha pronunciado, esto no le viene bien. En el ojo de la tormenta por sus problemas físicos y el pobre rendimiento dentro de los campos de juego no necesitaban para nada un nuevo factor en el ámbito mediático. Ahora, el astro que pudo ser uno de los reyes del fútbol vive un nuevo acoso de la prensa, aunque esta vez el no haya tenido nada que ver con dicho problema.

Los problemas judiciales que podría tener Neymar

Aunque el documento ya fue validado legalmente en Brasil, la herencia podría quedar frenada por procedimientos judiciales obligatorios. Debe contar con la aprobación de los tribunales brasileños y la aceptación expresa del futbolista o de su entorno.

Además, aparece el factor tributario. Recibir una suma de tal magnitud sin un traspaso oficial podría generar conflictos con la legislación vigente. Se espera que la fiscalía y administraciones fiscales locales revisen el caso, lo que podría exponer al jugador a declaraciones impositivas complejas o a una percepción de riesgo mediático-político.