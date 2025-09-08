Selección Argentina: se conoció quién usará la icónica 10 de Lionel Messi en el partido ante Ecuador

Con Argentina ya clasificada al Mundial 2026, el capitán de la Scaloneta no viaja a Guayaquil y la camiseta más emblemática quedará vacante.

Thiago Almada usará la 10 de la Selección Argentina ante Ecuador.

La Selección argentina enfrentará este martes 9 de septiembre a Ecuador en Guayaquil, en su último compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 . Con el primer puesto de la tabla asegurado, Lionel Messi descansará y no viajará con la delegación, por lo que la histórica número 10 quedará vacante.

En ausencia de Messi, se producirá un hecho especial: Thiago Almada será el encargado de portar el icónico dorsal. Habitualmente identificado con la camiseta número 16 en la Albiceleste, el futbolista del Atlético Madrid se convertirá en el cuarto jugador en usar la 10 durante el ciclo de Lionel Scaloni .

Antes lo hicieron Giovanni Lo Celso en 2020, Ángel Correa en tres oportunidades y Paulo Dybala , quien la vistió en la victoria 3-0 sobre Chile en septiembre de 2024.

Para Almada, será una ocasión simbólica , ya que busca consolidarse como titular en un plantel donde Scaloni ya lo considera pieza de recambio constante.

Desde su debut en septiembre de 2022, el mediocampista disputó 11 partidos con la Selección, en los que convirtió 4 goles y dio 2 asistencias. Además, integró el plantel que se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022, lo que lo posiciona como una de las grandes apuestas a futuro.

El partido ante Ecuador se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha desde las 20 (hora local) y marcará el cierre de un ciclo clasificatorio en el que Argentina terminó como líder absoluto.

A qué hora juegan Ecuador vs Argentina

Horario: 20

Por dónde ver Ecuador vs Argentina

TV: TyC Sports/Telefe

Formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Estadio: Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)