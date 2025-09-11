Fue parte de la época dorada de Boca, la depresión lo alejó del fútbol y hoy quiere volver

Alejado del fútbol por sus problemas de salud, hoy en día se esfuerza para volver a Boca y tener una revancha desde otro rol.

El fútbol argentino está lleno de historias de éxito y también de caídas. Triunfar en un club grande no asegura un futuro estable, y muchos jugadores enfrentan problemas que los alejan de la cancha. Cada trayectoria muestra lo difícil que es mantenerse en este deporte.

Luis Darío Calvo , ex jugador de Boca , vivió esa realidad. Estuvo en el Xeneize durante su mejor momento, pero la vida lo llevó por otro camino. Hoy, tras superar tiempos duros, busca reconectar con el conjunto azul y oro desde un nuevo rol.

Luis Darío Calvo debutó en Boca Juniors en 1995, con 18 años , en un empate 2-2 contra Deportivo Español. Jugó 19 partidos oficiales en el Club de la Ribera entre 1995 y 1998, sin marcar goles, compartiendo plantel con Diego Maradona, Juan Román Riquelme y Martín Palermo. Su etapa en el Xeneize fue breve, ya que entrenadores como Carlos Bilardo no le dieron continuidad, relegándolo a la cuarta división.

Luego pasó por Rosario Central , con 7 partidos y un gol, y por Banfield en el ascenso. Su carrera lo llevó al exterior, jugando en AEK Atenas y Kalamata en Grecia, Jorge Wilstermann en Bolivia, Virtus Lanciano en Italia y San Salvador FC en El Salvador, donde jugó hasta 2008.

A partir de 2005, una depresión severa afectó su carrera en el fútbol. Calvo confesó que perdió interés por el deporte, incluso como espectador, atrapado en una crisis personal y económica. Con apoyo familiar, logró superarla. Hoy, a sus 48 años, trabaja en una linea de colectivos en Buenos Aires, un empleo que le dio estabilidad. Criado en San Miguel, en una familia apasionada por el deporte, recuerda con cariño sus días en la cancha, especialmente su debut en el conjunto azul y oro.

Calvo quiere volver a Boca desde otro lugar

A sus 48 años, Luis Darío Calvo mantiene viva su pasión por el fútbol y por el Xeneize. Logró terminar la secundaria y ya se encuentra haciendo el ingreso para Kinesiología en la Universidad de Hurlingham, con el sueño de poder aportar desde ese lado nuevamente en su tan amado Boca Juniors.

Aunque su etapa como jugador terminó, Calvo juega partidos amateurs y entrena con amigos en San Miguel, manteniendo el vínculo con la pelota. Su meta es aportar al conjunto azul y oro desde un rol fuera de la cancha, usando su experiencia del Sudamericano Sub-20 de 1997, donde fue campeón con Argentina.