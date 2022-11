El momento incómodo que podría vivir Messi antes del partido

El impensado contrapunto entre Messi y Lewandowski

Todo comenzó con lo que intentó ser un elogio de Messi, durante la ceremonia del Balón de Oro 2021, que entrega la revista France Football, cuando dijo que en la de 2020, vacante por la pandemia de Covid, el premio debió haber sido para Lewandowski.

Es que el atacante polaco entendió que la frase no era genuina: “Pidió un Balón de Oro para mí, pero ni siquiera me votó en el premio The Best”, declaró. Lewandowski se refería a otra compulsa por elegir a los mejores, en la que hubo una votación pública, y Lío no lo había elegido.

Curiosamente, hoy Lewandowski es figura del Barcelona, el equipo histórico de Messi, luego de haber dejado el Bayern Munich tras varias temporadas.