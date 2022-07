Sonríe Argentina: Brasil goleó a Venezuela en la Copa América femenina

La atacante Beatriz Zaneratto abrió la senda para Brasil en el Estadio Centenario de Armenia con un cabezazo (22), tras un centro preciso de la lateral zurda Tamires.

En la segunda parte, Ary Borges aprovechó un contraataque para ampliar la ventaja frente a una Venezuela jugada al ataque (51). Mientras que Debinha sentenció la goleada con otro gol por la vía aérea (58) y un derechazo cruzado (65).

https://twitter.com/CopaAmerica/status/1549179281896611842 A Seleção Brasileira derrotou a Venezuela e se classificou para as semifinais da CONMEBOL Copa América Femenina 2022 #CAFem | #VibraElContinente | #VibraOContinente pic.twitter.com/9zrB6Rcp88 — Copa América (@CopaAmerica) July 18, 2022

Con esto las brasileñas se apoderaron de la cima del Grupo B con puntaje perfecto y ningún gol en contra en tres partidos. También se aseguraron un lugar en las semifinales del torneo.

Venezuela quedó igualada con Argentina en la segunda casilla de la zona(6 puntos). La Vinotinto y la Albiceleste disputarán el segundo cupo a las semis el jueves, cuando se enfrenten en la fecha definitiva de la fase de grupos.

#CAFem | Venezuela 0-4 Brasil | Highlights

Además de los tres cupos directos a la Copa del Mundo de 2023, la Copa América femenina otorga boletos para una repesca al cuarto y quinto clasificados. Los dos finalistas obtienen un boleto para los Juegos Olímpicos de París-2024.

Colombia (9 puntos), Paraguay (6), Chile (6), Ecuador (3) y Bolivia (0) conforman el Grupo A, que se define el miércoles.

Las dos primeras de cada grupo disputarán las semifinales del torneo. Las terceras se medirán por el último cupo a la repesca mundialista.

El sueño de Banini

La mediocampista Estefanía Banini aseguró que disputa su "última" Copa América, porque está cerca del retiro, y su deseo es que el seleccionado argentino se clasifique al Mundial Nueva Zelanda-Australia 2023.

"Es mi última copa, por muchas cosas me encantaría no retirarme nunca, pero los años empiezan a pesar y me gustaría llevar a la Argentina donde realmente debe estar", afirmó Banini en una entrevista con el programa "La Competencia" de Relatorxs.

Banini fue elegida por la FIFA en el equipo ideal de la temporada pasada y se transformó en la primera argentina en formar parte de la elite del fútbol femenino. Su presencia le aporta calidad al equipo que dirige Germán Portanova que en la Copa América Colombia 2022 que otorga tres cupos para el Mundial Nueva Zelanda-Australia 2023 y dos para los Juegos Olímpicos París 2024.

"Deseo que vayamos a un segundo mundial consecutivo y que ese proceso no se pierda para que las generaciones siguientes puedan disfrutar de eso. Es importante llevar a la Argentina al mundial", remarcó Banini para Relatorxs.

Por otra parte, la volante de Atlético de Madrid de España dijo que su estilo de juego se lo debe al Futsal: "La gambeta viene de ahí, cuando empecé a los 5 años y estuve 13 años haciéndolo. Todo viene de ahí".

El seleccionado argentino de fútbol femenino marcha segundo en la zona B de la Copa América 2022 con 6 puntos, al cabo de dos triunfos (Perú, 4-0 y Uruguay, 5-0) y una derrota (Brasil, 4-0). Su próximo partido será ante Venezuela en busca de las semifinales.