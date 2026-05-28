Argentina producirá vacunas antigripales para la región y proyecta exportaciones por u$s100 millones

Sinergium Biotech fabricará dosis para América Latina y el Caribe junto a CSL Seqirus y la OPS, en un esquema que prevé inversiones y transferencia tecnológica.

Argentina busca consolidar su lugar dentro de la industria biotecnológica regional a partir de un acuerdo que va a permitir fabricar vacunas antigripales destinadas a abastecer a toda América Latina y el Caribe . El convenio reúne a la empresa local Sinergium Biotech, la farmacéutica internacional CSL Seqirus y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con una iniciativa que proyecta exportaciones cercanas a los u$s100 millones anuales .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La producción se realizará en la planta que Sinergium Biotech opera en el país, mientras que la distribución regional quedará bajo el sistema del Fondo Rotatorio de la OPS, utilizado para el abastecimiento sanitario entre los países miembros. La iniciativa amplía la capacidad instalada local en uno de los segmentos más sofisticados de la industria farmacéutica.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, afirmó que este acuerdo permitirá "atraer inversiones, incorporar innovación y generar empleo de calidad" .

Como parte de la expansión, Sinergium Biotech ya desembolsó u$s25 millones para incrementar su capacidad productiva. Además, junto con CSL Seqirus, avanzará en una inversión adicional de otros u$s10 millones destinada a transferencia tecnológica y adecuación de estándares internacionales para exportación.

El convenio también impactará sobre distintos proveedores locales ligados a logística farmacéutica, empaques, validaciones regulatorias y cadenas de suministro especializadas. En el sector consideran que este movimiento puede fortalecer el campo biotecnológico argentino y generar nuevas capacidades industriales.

En el acuerdo también se establece que el país tendrá prioridad en el acceso a dosis producidas bajo este esquema regional, en caso de aumentos de demanda sanitaria.

Las proyecciones oficiales ubican a las exportaciones vinculadas a vacunas antigripales en torno a los u$s100 millones por año.

A eso se suman otros acuerdos recientes del sector farmacéutico argentino, entre ellos el vinculado a la vacuna antineumocócica conjugada 20-valente, que ya generó ingresos por más de u$s60 millones en 2026 y prevé sumar un monto similar antes de fin de año.