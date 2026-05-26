Jornada positiva en Roland Garros: cuatro tenistas argentinos avanzaron a la segunda ronda + Agregar ámbito en









Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo ganaron sus respectivos encuentros. La mala noticia: Sebastián Báez debió retirarse por lesión.

Con actuaciones sólidas y mucho carácter sobre el polvo de ladrillo parisino, cuatro tenistas argentinos avanzaron de ronda en Roland Garros.

Los argentinos Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo lograron avanzar a la segunda ronda de Roland Garros, en una jornada positiva para el tenis nacional sobre el polvo de ladrillo parisino. La única excepción fue Sebastián Báez, que debió retirarse por molestias físicas cuando su encuentro ya se le había complicado.

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Díaz Acosta consiguió además un triunfo especial: fue su primera victoria en un cuadro principal del Grand Slam de París. El zurdo superó con autoridad al chino Zhizhen Zhang por 6-1, 6-4 y 6-3, en un partido donde impuso condiciones desde el arranque con agresividad desde el fondo de la cancha y mucha solidez con el saque.

El argentino, que llegó desde la clasificación y recientemente incorporó a Federico Delbonis a su equipo de trabajo, aprovechó también las limitaciones físicas de Zhang, afectado por una molestia en el hombro. En la próxima ronda jugará ante el vencedor del cruce entre Cristian Garín y Learner Tien.

Román Burruchaga salió victorioso del duelo entre argentinos ante Sebastián Báez, quien tuvo que retirarse por lesión cuando el partido se encontraba 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0. El hijo del histórico campeón del mundo había comenzado incómodo y perdiendo el control del encuentro, pero logró reaccionar en el segundo set y terminó aprovechando el deterioro físico de su compatriota. Ahora deberá medirse con Félix Auger-Aliassime o Daniel Altmaier.

Comesaña y Cerúndolo completaron una jornada positiva para Argentina El marplatense Francisco Comesaña también tuvo un estreno exigente, aunque logró resolverlo con personalidad frente al estadounidense Ethan Quinn. Fue triunfo por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4), en un partido donde el argentino respondió mejor en los momentos decisivos.

Especialmente importante resultó el tie-break del segundo parcial, donde Comesaña levantó un punto de set antes de quedarse con la manga. En el tercero llegó a estar 1-4 abajo, pero volvió a reaccionar y cerró el partido en otro desempate. En segunda ronda enfrentará al italiano Luciano Darderi. La cuarta victoria argentina quedó en manos de Juan Manuel Cerúndolo, que derrotó al británico Jacob Fearnley por 6-2, 7-6(0) y 7-6(7). Cerúndolo mostró firmeza mental y agresividad en los momentos calientes del partido, especialmente en los tie-breaks, donde marcó diferencias claras. Ahora podría cruzarse nada menos que con el italiano Jannik Sinner, uno de los máximos candidatos del torneo.