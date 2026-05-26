Apareció la joven argentina que denunció que la perseguían en Chile + Agregar ámbito en









La policía encontró sana y salva a la joven en la comuna de San Fernando. El lugar queda a 160 kilómetros de donde la vieron por última vez.

La declaración de Brizuela es clave para la investigación. Su testimonio aclarará los motivos de su desaparición y confirmará si fue un secuestro o una huida voluntaria.

Apareció sana y salva la salteña Lourdes Rosario Brizuela, quien era buscada en Chile desde hacía cinco días. La joven de 23 años se había comunicado con su familia por última vez el 20 de mayo, cuando denunció que la perseguían. Las autoridades la encontraron en la comuna de San Fernando, a 130 kilómetros de la zona costera de Pichilemu, donde vive desde fines de 2025. Su desaparición causó gran preocupación en Argentina y Chile, lo que obligó a la Fundación Volviendo a Casa a lanzar una alerta de búsqueda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Todo comenzó cuando Brizuela mandó mensajes de WhatsApp diciendo que la seguían y que sentía temor. Después no respondió más el teléfono. Su madre hizo la denuncia de inmediato y comenzó una búsqueda entre ambos países. Luego de días de mucha incertidumbre y secreto policial, llegó el alivio. Se confirmó que la joven apareció en buen estado de salud y ya habló con su familia.

“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en la Argentina y en Chile”, expresaron desde la Fundación Volviendo a Casa a través de un comunicado compartido en redes sociales.

Encontraron a la joven argentina desaparecida en Chile A pesar de que las primeras noticias fueron positivas, varios reportes señalaron que la joven recibirá atención en un hospital. Los médicos van a revisar su salud física y mental tras el tiempo en que estuvo desaparecida. Por otra parte, se conoció que ella logró hablar con sus seres queridos a través de una videollamada, aunque su familia prefiere guardar silencio y todavía no dio declaraciones.

Ahora, la palabra de la Brizuela es la pieza clave para la investigación del caso. Su testimonio directo permitirá descifrar los motivos de su desaparición, y así confirmar si sufrió una persecución real o si se trató de una ausencia voluntaria.

Temas Argentina

Chile