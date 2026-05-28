De qué club surgieron los jugadores argentinos que irán al Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Lionel Scaloni confirmó los 26 convocados para la cita mundialista. Uno por uno, cuáles son los clubes que más aportaron.

Argentina definió la lista de convocados, con Lionel Messi al frente del equipo.

Lionel Scaloni dio a conocer este jueves los 26 nombres que viajarán al Mundial 2026 a defender el título. El capitán Lionel Messi estará al frente de la tropa, que tendrá mayoría de campeones del mundo, pero también algunas sorpresas. De qué clubes surgieron los convocados.

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Argentina llegará a Norteamérica como una de las grandes candidatas al bicampeonato. Tras la histórica consagración frente a Francia en Lusail, realizó una eliminatoria sin fisuras que le permitió clasificarse con anticipación. En el interín, se consagró en la última Copa América.

En los cuatro años que pasaron desde el último mundial, Scaloni mantuvo la base campeona del mundo, pero sumó variantes para afrontar un torneo que comenzará el 11 de junio y que tendrá el debut argentino el martes 16 ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22 de Argentina.

Con algunas caras nuevas, buscará afrontar una cita mundialista que por primera vez tendrá a 48 equipos y que se jugará en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.

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Los equipos que más jugadores aportaron a la lista Entre los jugadores de campo, los equipos que más aportaron a la lista son River Plate y Boca Juniors, ambos con cuatro. El primero tendrá jugadores surgidos del club como Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Julián Álvarez. En representación del segundo estarán Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Valentín Barco. Racing también tiene su aporte a la lista de Scaloni con nombres como Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Juan Musso. Le sigue detrás Argentinos Juniors, gracias a la convocatoria de Alexis Mac Allister y Nicolás González, y Vélez Sarsfield, con Nicolás Otamendi y Thiago Almada. Uno por uno, dónde surgieron los 26 convocados River Plate: Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Julián Álvarez

Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Julián Álvarez Boca Juniors : Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Valentín Barco

: Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Valentín Barco Racing: Juan Musso, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez

Juan Musso, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez Argentinos Juniors: Nicolás González y Alexis Mac Allister

Nicolás González y Alexis Mac Allister Vélez Sarsfield: Nicolás Otamendi y Thiago Almada

Nicolás Otamendi y Thiago Almada Arsenal FC: Emiliano Martínez

Emiliano Martínez Banfield: Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico Lanús: José Manuel López

José Manuel López Talleres: Facundo Medina

Facundo Medina Newell´s: Lisandro Martínez

Lisandro Martínez Belgrano: Cristian "Cuti" Romero

Cristian "Cuti" Romero Newell's / Barcelona: Lionel Messi

/ Barcelona: Lionel Messi Real Madrid: Nico Paz

Nico Paz Atlético Madrid: Gianluca Simeone