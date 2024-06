Aryna Sabalenka no irá a los Juegos Olímpicos e hizo una dura críticia a la WTA

"No voy a jugar en París debido a las reglas del organismo del tenis femenino con respecto a los torneos obligatorios", dijo la bielorrusa. Una vez que finalice la cita olímpica, los tenistas tendrán solo 48 horas para comenzar a participar en el Masters 1000/WTA 1000 en Canadá.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad: hablando con los medios antes de su debut en el WTA Berlín 2024, la tenista confirmó que no será de la partida en París, esgrimiendo la dura realidad del calendario WTA como motivo fundamental de su baja.

"No voy a jugar los Juegos Olímpicos debido a las reglas de la WTA con respecto a los torneos obligatorios. Tengo que sacrificar algo, y lo primero que tengo que sacrificar son los Juegos. En este momento de mi carrera deportiva, especialmente con todos los problemas que he atravesado en los últimos meses, debo cuidar mi salud. Es bastante complicado... creo que es demasiado, a nivel de calendario... es demasiado. Prefiero tomar esta decisión, que consiste en cuidar mi salud".

BIELORRUSA SABALENKA.jpg La Bielorrusa Aryna Sabalenka, N° 3 del ranking mundial de tenis, no irá a competir en los Juegos Olímpicos como consecuencia del calendario impuesto por la WTA. Reuters

No obstante, Sabalenka no habría podido competir en París representando a su nación. Cualquier atleta ruso o bielorruso que desee participar en la cita olímpica deberá hacerlo bajo bandera neutral: no se mostrarán banderas ni himnos de Rusia o Bielorrusia por su participación activa en la invasión a Ucrania. Más allá de si este factor también ha jugado un papel relevante en la renuncia de la tenista a la cita olímpica, sorprende que las principales bajas del torneo parisino hasta el momento (Sabalenka, Rublev y Khachanov) provengan de países con estas limitaciones.

La bielorrusa parte como segunda cabeza de serie en Berlín, donde debutará en apenas 48 horas; buscará su primer título de Wimbledon dentro de dos semanas... y su calendario no se retomará hasta el mes de agosto, donde hará su aparición en Canadá, sin pisar la tierra batida ni hacer acto de presencia en los Juegos.