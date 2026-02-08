Tragedia por el asesinato del jugador del ascenso Lucas Pires en un episodio de violencia familiar + Seguir en









El exjugador de Almirante Brown tenía 29 años y murió tras sufrir un profundo corte con una botella rota. La Justicia investiga un posible crimen intrafamiliar y analiza un video clave.

Lucas Pires, el jugador asesinado

El fútbol del ascenso volvió a quedar sacudido por un hecho de extrema violencia. Lucas Ignacio Pires, exfutbolista de Almirante Brown, fue asesinado durante una pelea ocurrida en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, en un episodio que terminó con un ataque con una botella rota y un desenlace fatal.

El hecho se produjo el viernes en la intersección de Raulíes y Alagón, donde una discusión escaló rápidamente en plena vía pública. De acuerdo con fuentes policiales, Pires, de 29 años, recibió una herida grave en uno de sus brazos que resultó letal.

Tras el ataque, familiares y vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner, pero los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la severidad del corte, que habría comprometido una arteria.

Embed El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/h4I8lFpgIx — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) February 7, 2026 Investigación y dolor en el fútbol La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFT de Homicidios de La Matanza, quien investiga el hecho como un presunto crimen intrafamiliar. Una de las hipótesis apunta a la participación de un hermano de la víctima, mientras se analizan imágenes de una cámara de seguridad que habría registrado toda la secuencia y podría resultar determinante.

En paralelo, efectivos de la Comisaría Segunda Sur, junto con personal de la DDI y de Inteligencia Criminal, realizaron operativos para localizar a los sospechosos.

La noticia generó conmoción en el ambiente del ascenso. Almirante Brown expresó su pesar en redes sociales y acompañó a la familia. Lucas Pires había disputado ocho partidos en la temporada 2015/2016 y convertido un gol ante Brown de Adrogué, en una historia futbolera marcada por un fuerte lazo familiar con el club.

