Bronca total en el Monumental: los hinchas apuntaron contra los jugadores de River y Marcelo Gallardo sigue bajo la lupa









La goleada sufrida ante Tigre desató una reacción inédita en el estadio. Con el partido 0-4 y antes del descuento, los hinchas perdieron la paciencia y apuntaron de lleno contra los futbolistas.

Los hinchas de River se hicieron escuchar en el Monumental Foto: Clarín

El Monumental fue escenario de una noche cargada de tensión y enojo. La dura derrota de River Plate frente a Tigre por 4-1 no solo dejó secuelas en lo futbolístico, sino que provocó una fuerte reacción del público, que explotó contra el plantel cuando el resultado todavía era lapidario y el equipo no mostraba respuestas.

El punto de quiebre llegó con el cuarto tanto del conjunto visitante, convertido por Ignacio Russo. A partir de ese momento, desde la platea Belgrano y luego desde todos los sectores del estadio, comenzó a bajar el grito unánime: “Jugadores, la conch… de su madre”, acompañado de insultos y reproches que marcaron el clima de la noche.

Silbidos, apuntados y un quiebre evidente con la gente en el Monumental El descontento no fue solo colectivo. Algunos futbolistas quedaron en el centro de la escena, como Facundo Colidio, quien fue despedido con una silbatina ensordecedora al ser reemplazado por Agustín Ruberto. El mensaje de las tribunas fue claro: la paciencia se agotó.

river-jugadores(1) Durante varios minutos, el ambiente fue irrespirable. Hubo gestos de desaprobación, insultos constantes y hasta salidas anticipadas de hinchas que decidieron abandonar sus ubicaciones antes del final. La derrota profundiza un presente irregular para el equipo de Marcelo Gallardo, que se retiró del campo entre silbidos y con una relación con su gente visiblemente dañada.