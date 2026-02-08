La figura del Super Bowl XL de la NFL que es fanático de Lionel Messi y sueña con hacer historia + Seguir en









Antes de la final ante Seattle, el joven mariscal de New England confesó su admiración por el diez argentino y podría convertirse en el quarterback más joven en ganar el Vince Lombardi.

Drake Maye, figura de la NFL

El Super Bowl LX no solo definirá al nuevo campeón de la NFL, sino que también puede marcar el inicio de una era. En el centro de la escena aparece Drake Maye, mariscal de campo de los New England Patriots, quien sorprendió en la previa del partido decisivo al reconocer su fanatismo por Lionel Messi y la Selección argentina.

Con apenas 23 años, Maye asumirá el desafío mayor de su corta carrera frente a los Seattle Seahawks, en un duelo que podría transformarlo en el quarterback más joven en levantar el trofeo Vince Lombardi desde el retiro de Tom Brady. Para el propio jugador, la final representa “la culminación de un sueño” y el punto de partida de un nuevo ciclo en la franquicia.

Messi, Argentina y un guiño inesperado En conferencia de prensa, y consultado por el próximo Mundial 2026, Maye no dudó en elogiar al capitán argentino. “Si Messi juega con Argentina, entonces son candidatos”, aseguró, aunque aclaró que también apoyará a Estados Unidos. El mariscal destacó además una coincidencia simbólica: ambos usan el número 10, un detalle que siente especial y que refuerza su identificación con el rosarino.

Inspirado por una leyenda del fútbol y con la historia al alcance de la mano, Drake Maye buscará este domingo escribir su propio capítulo grande en la NFL.