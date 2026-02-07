River cae ante Tigre en el Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura + Seguir en









El equipo visitante se puso 2-0 en menos de 20 minutos, aprovechó los errores del conjunto de Gallardo y resistió con su arquero Zenobio.

Tigre sorprende a River como visitante y le gana 2-0 al final del primer tiempo. Fotobaires

En una noche cargada de expectativas en el Estadio Mas Monumental, River Plate tuvo un primer tiempo cuesta arriba frente a Tigre, que fue letal en sus primeras llegadas y se fue al descanso con una ventaja contundente.

El visitante golpeó rápido. A los 5 minutos, una buena jugada individual terminó en un pase de David Romero para Tiago Serrago, que definió por derecha con un remate bajo, ayudado por un leve desvío, para el 0-1. River intentó reaccionar con remates de media distancia, especialmente de Galván, pero sin precisión.

Lejos de replegarse, Tigre volvió a aprovechar una contra. A los 16’, interceptó en su propio campo y Romero, tras recibir de Russo, quedó cara a cara con Beltrán y definió bajo, a su izquierda, para estirar la diferencia a 0-2.

Con el resultado adverso, River adelantó líneas, acumuló córners ejecutados por Juan Fernando Quintero y generó algunas situaciones claras. La más peligrosa llegó cuando Galván volvió a probar desde afuera y su remate besó el travesaño, dejando al Monumental con el grito ahogado.

El arquero Zenobio también fue clave al desviar un intento de Salas, mientras desde las tribunas comenzó a bajar el clásico y moderado reclamo: “Movete, River, movete…”, síntoma de la incomodidad del local ante un rival eficaz y ordenado.

River viene de empatar 0-0 ante Rosario Central, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha de este Torneo Apertura. Por su parte, el equipo dirigido por Diego Dabove llega a este encuentro de la mejor manera, tras haberle ganado 3-1 a Racing el lunes en el estadio José Dellagiovanna. Con este resultado, los de Victoria alcanzaron los 7 puntos en este certamen y quedaron como escoltas e invictos en este inicio. Por dónde ver River vs Tigre TV: ESPN Premium. Formaciones River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove. Estadio: Monumental, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Yamil Possi.