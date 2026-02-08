Cuestionó un aspecto clave del Mundial 2026 y su DT lo liquidó públicamente + Seguir en









Uno de los países organizadores vive un escándalo después del fuerte cruce de su técnico con una de las máximas figuras.

La Copa del Mundo sumó un escándalo en uno de los países organizadores. Getty Images

Falta muy poco para el inicio del Mundial 2026, el cual se convertirá en la edición más ambiciosa que se haya visto del certamen en toda su historia. Todo el mundo del fútbol prestará atención a los más de 100 partidos que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero mientras algunos están preocupados por cómo será el desarrollo del juego durante la competencia, hay protagonistas que miran otras cuestiones y se ponen en el lugar de los fanáticos. Justamente, esto fue lo que ocasionó una fuerte disputa con su entrenador, quien lo salió a cruzar por opinar por el precio de las entradas.

Timothy Weah Omar Vega/Getty Images La opinión de Weah desató el enojo de su entrenador. Omar Vega/Getty Images Qué pasó entre Weah y Pochettino Timothy Weah es hijo del Balón de Oro y expresidente de la República de Liberia, George Weah. El hoy atacante del Olympique de Marsella, que decidió representar a Estados Unidos a nivel selecciones, marcó una cuestión que abarca a todo el mundo del fútbol y sobre todo de cara al Mundial 2026.

"Estoy un poco decepcionado, los precios son demasiado caros", expresó el futbolista de 25 años, quien además remarcó que "es el deporte más popular y debería seguir siendo disfrutable para todos", frase que fue muy bien recibida por el público, pero no por otro protagonista importante.

Mauricio Pochettino, el seleccionador de los norteamericanos no estuvo muy a gusto con los dichos de su estrella. Lejos de estar de acuerdo, aseguró que "los jugadores deben hablar en la cancha" y que "no es su función evaluar el precio de un boleto". Además, remarcó que "no somos políticos, somos deportistas".

Esto dejó una fuerte disputa que seguramente en marzo, la próxima fecha FIFA donde se reencontrarán el DT y Weah, habrá que observar de cerca el accionar de ambos y de la prensa, que no dejará que este tema pase inadvertido. Mauricio Pochettino Jamie Sabau/Getty Images El DT argentino se enojó con su delantero estrella y aumentó la tensión en Estados Unidos de cara al inicio de la Copa del Mundo. Jamie Sabau/Getty Images Los polémicos precios de las entradas del Mundial 2026 El mundo del fútbol no generó mucha opinión dividida y solo hace falta observar las redes sociales para entender que los fanáticos eligieron un lado: el de Timothy Weah. Es que el delantero, lejos de convertir esto en una cuestión política, tuvo un análisis correcto. En Qatar 2022, la Categoría 1 fue la más cara de las tres que presentó la FIFA para diferenciar los tickets y en el duelo definitorio entre Argentina y Francia disputado en Lusail, fue de 1200 dólares. Este mismo boleto, para el choque de la final del 19 de julio en el MetLife Stadium ronda los 9 mil dólares, casi ocho veces superior en tan solo cuatro años. Esto se ve reflejado en las categorías 2 y 3, mucho más económicas, pero más caras que la mejor ubicación en el país asiático. La más barata es de 4400 dólares, mientras que el intermedio entre la mejor y peor categoría es de U$S 5780.