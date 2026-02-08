Sorpresa en la Copa Davis: la Argentina cayó ante Corea del Sur y jugará por la permanencia + Seguir en









Tras el buen papel en 2025, el equipo capitaneado por Javier Frana perdió 3-2 en Busan y deberá disputar en septiembre un cruce clave para mantenerse en el Grupo Mundial.

El equipo argentino de Copa Davis no pudo ante su par de Corea del Sur

La Selección argentina de Tenis no pudo sostener su protagonismo en la Copa Davis y quedó eliminada en la primera ronda de los Qualifiers 2026. En condición de visitante, el conjunto nacional cayó por 3 a 2 frente a Corea del Sur, en una serie disputada sobre superficie dura en la ciudad de Busan, y ahora deberá pelear por la permanencia en septiembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de haber alcanzado los cuartos de final en la edición 2025, el resultado representó un fuerte retroceso para el equipo conducido por Javier Frana, que llegó a esta serie con varias ausencias de peso y un plantel renovado, integrado mayoritariamente por jugadores jóvenes.

Copa Davis: un equipo nuevo, competitivo pero sin margen En la primera jornada, Thiago Tirante, el mejor rankeado de la delegación argentina, aportó el primer punto en singles, mientras que Marco Trungelliti no pudo en su presentación inicial. El segundo día comenzó con ilusión tras el sólido triunfo en dobles de Guido Andreozzi y Federico Gómez, que pusieron a la Argentina 2-1 arriba.

copa davis Luego de haber alcanzado los cuartos de final en la edición 2025, el resultado representó un fuerte retroceso para el equipo conducido por Javier Frana. Sin embargo, en los partidos decisivos, el equipo local fue más efectivo. Soon-Woo Kwon superó a Tirante en tres sets, y luego Hyeon Chung selló la serie al vencer a Trungelliti, desatando la celebración coreana.

Qué se juega la Argentina en septiembre Tras esta derrota, Argentina integrará el grupo de selecciones que disputarán la permanencia en el Grupo Mundial. El cruce será ante uno de los equipos provenientes del Grupo Mundial I, definido por sorteo. El ganador accederá a los Qualifiers 2027, mientras que el perdedor deberá reiniciar su camino desde una instancia inferior.

Entre los posibles rivales aparecen selecciones como Finlandia, Suiza, China, Nueva Zelanda, Polonia y Paraguay, entre otras.