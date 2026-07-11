Así está el historial entre la Selección argentina y Suiza de cara a los cuartos de final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El equipo de Lionel Scaloni volverá a enfrentarse al conjunto europeo este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026. Será el octavo duelo entre ambos.

Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final.

La Selección argentina se medirá este sábado desde las 22 con Suiza en el Kansas City Stadium, por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro marcará el octavo enfrentamiento oficial entre ambos seleccionados, una serie en la que la Albiceleste mantiene un dominio absoluto.

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Hasta el momento, Argentina nunca perdió frente al conjunto suizo. El balance registra cinco victorias argentinas y dos empates, mientras que los europeos todavía no lograron imponerse en ninguno de los cruces.

Los partidos de la Selección argentina ante Suiza El antecedente más recordado entre ambos corresponde justamente a una Copa del Mundo. Fue en los octavos de final de Brasil 2014, cuando el equipo dirigido por Alejandro Sabella necesitó el tiempo suplementario para imponerse 1-0 gracias al recordado gol de Ángel Di María, tras una asistencia de Lionel Messi.

El antecedente más reciente fue en el Mundial 2014. Archivo Curiosamente, el primer enfrentamiento entre argentinos y suizos también tuvo lugar en un Mundial. Ocurrió durante la fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando el conjunto conducido por Juan Carlos Lorenzo se quedó con la victoria por 2-0 en Sheffield, con tantos de Luis Artime y Ermindo Onega.

A lo largo de la historia, ambos equipos solo igualaron en dos oportunidades. La primera fue en 1990, pocas semanas antes del inicio del Mundial de Italia, cuando empataron 1-1 con un gol de Abel Balbo para la Selección argentina.

El segundo empate llegó 17 años después, en un amistoso disputado en 2007, que también finalizó 1-1. En aquella ocasión, el autor del gol argentino fue Carlos Tevez, durante el ciclo de Alfio Basile. Entre ambos empates hubo además dos triunfos de la Albiceleste en encuentros amistosos: un contundente 5-0 en 1980 y un 2-0 como visitante en 1984. La última victoria previa al Mundial de Brasil también fue en un amistoso. En 2012, Argentina derrotó 3-1 a Suiza, resultado que amplió una paternidad que buscará sostener este sábado en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo. El historial entre Argentina y Suiza Argentina: 5 triunfos.

triunfos. E mpates: 2 .

mpates: . Suiza: 0 victorias. Todos los partidos entre ambos seleccionados Argentina 2-0 Suiza | Mundial 1966.

Argentina 5-0 Suiza | Amistoso (1980).

Suiza 0-2 Argentina | Amistoso (1984).

Suiza 1-1 Argentina | Amistoso (1990).

Suiza 1-1 Argentina | Amistoso (2007).

Suiza 1-3 Argentina | Amistoso (2012).

Argentina 1-0 Suiza | Mundial 2014.