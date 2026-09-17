Augusto Servello, el campeón suramericano argentino que necesita tres trabajos para poder competir + Agregar ámbito en









Un atleta que ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericano reconoció que debe "hacer malabares" porque "se redujo mucho" el apoyo del Gobierno Nacional para los deportistas.

Augusto Servello, el campeón suramericano argentino que necesita tres trabajos para poder competir

El esgrimista argentino Augusto Servello, campeón de esgrima en la categoría de florete individual en los vigentes Juegos Suramericanos 2026, sorprendió al declarar que necesita tres trabajos para poder sostener su actividad deportiva debido a una gran reducción de respaldo por parte del Gobierno Nacional.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el bicampeón suramericano aseguró que el actual rendimiento de la delegación argentina, que se encuentra segunda en el medallero, se da por la "calidad de los deportistas y no por la inversión", además de afirmar que los seleccionados de Chile y Colombia les "sacan ventaja".

Servello se quedó con el oro en esgrima en la categoría de florete individual luego de imponerse por 15-10 a su compatriota Andrea Nogosanti, en la que fue la tercera medalla de oro del representativo nacional en la disciplina, tras los triunfos sumados por los hermanos Pascual e Isabel Di Tella, en sable y espada, respectivamente.

Augusto Servello acaba de ganar otra medalla dorada para Argentina. Ya había sido bronce en los Panamericanos 2023 y Oro en los Suramericanos 2022.



En la nota después de ganar, contó que tiene tres laburos y que entrena en los tiempos libres. pic.twitter.com/2iuQxNNFoY — Rodrigo Miró (@RodrigoMiro76) September 14, 2026 Poco después de obtener la segunda medalla de oro de su carrera en los Juegos Suramericanos, Augusto Servello fue crítico con el Gobierno Nacional por la falta de apoyo que brinda a las disciplinas amateur del deporte argentino.

A pesar de que afirmó que "entiende" la ideología del actual gobierno que encabeza el presidente Javier Milei, el atleta cuestionó que "se redujo mucho" el respaldo económico recibido y lo mismo se nota mucho en cada viaje y entrenamiento, comparando que antes realizaban giras por Europa y llegaban en mejor forma a torneos de este calibre.

Además, el deportista aseguró que necesita tres trabajos para sostener su carrera deportiva, asegurando que entrena sólo y necesita "hacer malabares" para llegar a las competencias en buen nivel, ya que en esta temporada apenas pudo participar en tres de los 10 torneos internacionales, por lo que rendir al más alto nivel es "muy difícil". "Los resultados se ven a corto plazo cuando hacés inversión" aseguró el esgrimista, que reconoció que Selecciones como la de Chile y Colombia cuentan con mejor preparación para cada competición y sentenció: "Hoy estamos segundos en el medalleros porque el argentino no se achica ante las adversidades y por la calidad de los deportistas, no por la inversión".