El Presupuesto 2027 prevé un crecimiento del 7,5% de las transferencias automáticas pero los ATN se mantendrán estancados

El proyecto enviado por Javier Milei proyecta una mejora de la situación fiscal de las provincias. Cinco distritos reportarían los mayores aumentos.

El Presupuesto 2027 proyecta un aumento del 7,5% de las transferencias automáticas para el año próximo en relación al 2026 y una mejora en la situación fiscal de las provincias y CABA, que pasarían a un superávit primario de 0,20% del Producto Bruto Interno (PBI).

Javier Milei envió el martes pasado el proyecto que regirá la economía a partir de enero próximo, una hoja de ruta que ahora entrará en el terreno de la discusión con los legisladores y los gobernadores, quienes harán valer su poder de fuego, especialmente en el Senado.

De acuerdo a un informe de la consultora Politikon Chaco, las las t ransferencias automáticas llegarían a $104,03 billones en 2027 , un aumento real del 7,5% respecto de 2026. Representarían el 7,3% del PIB , aunque quedarían 0,2% por debajo de 2023 en términos reales.

El documento detalla que Tierra del Fuego (+8,6%), Chubut y Neuquén (+8,5%), Buenos Aires y Río Negro (+8,3%) serían los distritos con mayores aumentos, mientras que Salta (+5,6%) tendría el menor incremento.

De todos modos, la performance de la coparticipación está atada a la recaudación y al comportamiento en especial de dos impuestos: Ganancias y el IVA, los mayores tractores de ese ítem.

En la comparativa frente a 2023, año en el que comenzó la gestión libertaria, solo ocho jurisdicciones superarían en 2027 los niveles reales de ese año: Buenos Aires, Chubut, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Por otra parte, el estudio consigna que las transferencias no automáticas serían de $2,59 billones, apenas 0,2% del PIB, y caerían 1,8% real respecto de 2026. La caída se concentra en las transferencias de capital (-20%). En términos reales, quedarían 35,5% por debajo de 2025 y 81,2% por debajo de 2023.

De todos modos, Politikón Chaco aclaró que "no se puede determinar cuánto recibirá cada provincia" por estas transferencias porque el proyecto no tiene suficiente apertura jurisdiccional.

Otro de los frentes al que estarán atento los gobernadores es el de las cajas previsionales. En total, 13 provincias no transfirieron sus cajas a Nación: Buenos Aires, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Neuquén, Misiones, La Pampa, La Rioja, Tierra del Fuego, Corrientes y Santa Cruz.

El Gobierno logró acuerdos temporales para morigerar el rojo previsional con algunos de esos jefes provinciales. Sin embargo, la disputa sigue abierta. Para 2027, el Presupuesto contempla $503.326 millones, frente a un crédito vigente de $409.343 millones en 2026, un aumento real del 1,8%. L

Como contó Ámbito, los anticipos estarán condicionados a que las provincias tengan déficits reconocidos mediante acuerdos con ANSES.

Qué ocurrirá con los ATN

Por otra parte, la Casa Rosada presupuestó Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $300.994 millones para 2027. Para Politikón Chaco, en términos reales, prácticamente no crecerían respecto del crédito vigente de 2026 (+0,1%), pero quedarían 9,3% por debajo de lo ejecutado en 2025.

El informe señala que esto podría implicar una subejecución importante del fondo, pese al crecimiento de la recaudación que lo alimenta

En cuanto a la situación fiscal de las provincias, Nación proyecta una mejora en 2027. Las provincias y CABA pasarían a un superávit primario de 0,20% del PIB, desde un resultado prácticamente equilibrado en 2026, mientras que el déficit financiero se reduciría a 0,04% del PIB. Los ingresos crecerían 4% real y el gasto 2,3% real.

El estudio concluye que el Presupuesto 2027 proyecta una recuperación de las transferencias automáticas, pero al mismo tiempo mantiene muy deprimidas las transferencias discrecionales/no automáticas y prácticamente estancados los ATN. "El aumento para las cajas previsionales provinciales es moderado en términos reales", señala.