Gran jornada de Argentina en los Juegos Suramericanos: sumó nuevas victorias y ya lleva nueve medallas de oro

La delegación nacional tuvo una destacada actuación este lunes y amplió su cosecha en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Entre los oros se destacan los de Julieta Lucas, Isabel Di Tella, Fernando Contreras, Macarena Ceballos y Cecilia Dieleke.

Argentina tuvo otra gran jornada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y sumó nueve medallas de oro en el evento que comenzó el domingo y en el que compiten atletas en disciplinas olímpicas y no olímpicas. La programación contempla 43 deportes.

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El ciclista Fernando “Joel” Contreras consiguió el primer puesto en el Cross Country Olímpico masculino de mountain bike, disputado en Rafaela. El mendocino completó la prueba en 1 hora, 24 minutos y 27 segundos y superó a los brasileños Alex Malacarne y Ulan Bastos.

"Ha sido una carrera muy tensa. Había que estar muy tranquilo. Desde la primera vuelta noté que había perdido un poco de libras en la rueda delantera, así que fui con mucho cuidado. Tenía mucho miedo de arriesgar", explicó Contreras en diálogo con ESPN.

En gimnasia artística , Julieta Lucas se quedó con el oro en el All Around individual femenino, con un total de 52.435 puntos. La argentina consiguió 13.367 en salto, 13.034 en barras asimétricas, 13.034 en viga de equilibrio y 13.000 en suelo.

¡UNA NUEVA DORADA PARA ARGENTINA! Así se subió Fernando Contreras a lo más alto del podio, tras ganar la final de mountain bike en los Juegos Suramericanos. El ciclista albiceleste conquistó la cuarta presea del primer lugar para la delegación. pic.twitter.com/AhetH9VxEv

La jornada también tuvo un triunfo histórico para el equipo femenino argentino de gimnasia artística. María Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger, Rocío Saucedo y Julieta Lucas se quedaron con la competencia por equipos y terminaron con una hegemonía brasileña de 32 años en esta prueba.

Argentina también festejó en esgrima y natación

En esgrima, Isabel Di Tella derrotó 15-12 a la peruana María Doig en la final de espada individual femenina y consiguió otra medalla de oro para la delegación argentina.

Su hermano, Pascual Di Tella, había conseguido previamente la primera presea dorada del país en estos Juegos Suramericanos, luego de imponerse por 15-12 ante el venezolano Eliecer Romero. Además, Augusto Servello se consagró campeón en florete individual masculino tras vencer 15-10 a su compatriota Andrea Nigosanti.

La natación también aportó tres medallas doradas. Cecilia Dieleke ganó los 100 metros espalda femenino con récord de campeonato, mientras que Macarena Ceballos se impuso en los 200 metros pecho femenino y también estableció una nueva marca para la competencia.

A esos triunfos se sumó el oro de Argentina en la posta 4 × 100 metros combinados femenina, integrada por Dieleke, Ceballos, Laila Chain y Andrea Berrino. La novena medalla dorada llegó a través de Daniela Arias, quien se consagró en la competencia de esports.

Las nueve medallas de oro de Argentina

Julieta Lucas — Gimnasia artística: oro en All Around individual femenino.

oro en All Around individual femenino. Equipo femenino de gimnasia artística: oro en la competencia por equipos.

oro en la competencia por equipos. Isabel Di Tella — Esgrima: oro en espada individual femenina.

oro en espada individual femenina. Augusto Servello — Esgrima: oro en florete individual masculino.

oro en florete individual masculino. Fernando “Joel” Contreras — Ciclismo: oro en Cross Country Olímpico masculino de mountain bike.

oro en Cross Country Olímpico masculino de mountain bike. Cecilia Dieleke — Natación: oro en 100 metros espalda femenino, con récord de campeonato.

oro en 100 metros espalda femenino, con récord de campeonato. Macarena Ceballos — Natación: oro en 200 metros pecho femenino, con récord de campeonato.

oro en 200 metros pecho femenino, con récord de campeonato. Argentina — Natación: oro en la posta 4 × 100 metros combinados femenina.

oro en la posta 4 × 100 metros combinados femenina. Daniela Arias — Esports: oro en su competencia.

Cómo son los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollan entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países.

El evento cuenta con 43 deportes y 60 disciplinas, entre modalidades olímpicas y no olímpicas, y representa el inicio de un nuevo ciclo competitivo hacia los próximos grandes eventos continentales.

Uno de los principales atractivos de esta edición es que distintas disciplinas otorgarán plazas o puntos clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Según la organización, 26 deportes tendrán algún mecanismo de clasificación hacia la competencia continental del próximo año.

Argentina participa con una delegación de 658 deportistas, una de las más numerosas del certamen, y tiene presencia en 59 de las 60 disciplinas.

En los últimos Juegos Suramericanos, disputados en Asunción 2022, Argentina terminó tercera en el medallero, con 56 medallas de oro, 65 de plata y 75 de bronce.