Mapa del robo de autos en el AMBA: las zonas más afectadas y cuáles son los modos de hurto + Agregar ámbito en









Un informe privado revela una transformación en las modalidades delictivas: la Zona Sur pasó a liderar los hechos, mientras que la delincuencia evita el enfrentamiento directo y ataca en domicilios privados y durante la noche.

El delito automotor cobra vida durante la madrugada

El escenario del delito automotor en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires registró una variación operativa clave durante agosto.

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Según los datos informados por el Centro de Comando y Control de Ituran Argentina a través de su Indicador de Robo Vehicular (IRV), el hurto sin uso de violencia continúa ganando margen de participación frente a los asaltos a mano armada.

El análisis sobre la flota monitoreada determinó que los automóviles particulares se sostienen como los blancos más vulnerables, representando el 64,86% del total de episodios registradas. Por detrás se ubicaron las pick-ups 4x4 (20,27%) y los utilitarios (8,11%), segmento que casi triplicó su participación en comparación con el mes previo. El mapa de siniestralidad lo completaron las motocicletas (5,41%) y los camiones de carga (1,35%).

Menos violencia directa y desplazamientos de las zonas de riesgo El giro en las metodologías delictivas quedó expuesto en el avance de los hurtos sin presencia de las víctimas, categoría que escaló hasta el 43,06% de las denuncias, dejando los asaltos a mano armada en el 56,94%. La vía pública sigue concentrando la abrumadora mayoría de los hechos, aunque las incursiones dentro de garajes y cocheras privadas sufrieron una suba pronunciada, saltando del 2,56% al 17,07% en apenas treinta días.

La vía pública sigue concentrando la abrumadora mayoría de los hechos, aunque las incursiones dentro de garajes y cocheras privadas sufrieron una suba pronunciada, saltando del 2,56% al 17,07% en apenas treinta días. Desde la gerencia de Seguridad y Emergencias de la compañía, Daniela Medina, explicó que el incremento de episodios en garages responde a una "evidente estrategia de los delincuentes para minimizar el riesgo de confrontación directa", instando a reforzar las medidas de seguridad preventiva en espacios privados.

En cuanto al desglose geográfico y de horarios: Zona Sur lidera la estadística: con el 41,67% de la totalidad de los hechos, desplazó a la Zona Oeste (36,11%) como la región con mayor siniestralidad. La Capital Federal trepó al 16,67% , mientras que la Zona Norte cerró el cuadro con el 5,56% .

con el de la totalidad de los hechos, desplazó a la como la región con mayor siniestralidad. La trepó al , mientras que la cerró el cuadro con el . Fuerte salto en las madrugadas: la franja horaria comprendida entre las 00:00 y las 06:00 horas casi duplicó sus registros al situarse en el 20,83% de los hechos. La franja más peligrosa, no obstante, se mantuvo entre las 18:00 y las 24:00 (31,94%) .

la franja horaria comprendida entre las casi duplicó sus registros al situarse en el de los hechos. La franja más peligrosa, no obstante, se mantuvo entre las . Martes a la cabeza: el segundo día de la semana fue el momento con más golpes delictivos (19,44%), seguido de cerca por los viernes (18,06%). Los miércoles registraron la menor actividad delictiva, con apenas el 8,33% del total. En materia de logística delictiva, las acciones concretadas por parejas de asaltantes (32,35%) o por grupos de tres y cuatro personas (29,41% cada uno) abarcaron casi la totalidad de las denuncias procesadas por la firma de rastreo. Por su parte, Franco Taraborrelli, Gerente General de la firma, remarcó que las variaciones territoriales exigen adecuar los sistemas de respuesta e integrarlos con la prevención activa para reducir los índices de vulnerabilidad de los usuarios en la vía pública.