La furia de Messi contra el Comisionado de la MLS: "Conmigo no"

En medio de los festejos por el título del Inter Miami, el astro argentino encaró al principal dirigente de la MLS, lo señaló y le dijo de todo, con claros gestos de enojo.

La furia de Messi contra el Comisionado de la MLS: ¿qué pasó?

Inter Miami le ganó 2-0 a Cruz Azul y gritó campeón nuevamente. Luego de ser trascendental, una vez más, con un gol y una asistencia en la final, Lionel Messi protagonizó una inesperada polémica.

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El capitán del equipo rosa tuvo un fuerte cruce con Don Garber , Comisionado de la Major League Soccer (MLS) , en medio de los festejos del título. En pleno campo de juego, el rosarino encaró al dirigente, lo señaló y le dijo algo, visiblemente enojado.

Luego, Garber se acercó al futbolista para decirle algo que no logra dilucidarse, pero la respuesta fue una contundente negativa. “Conmigo no” , aseguran que fueron las palabras del rosarino más allá de la dificultad para entender el mensaje.

El motivo de la conversación no fue informado oficialmente. Ni Messi, ni Garber, ni Inter Miami , ni la MLS se expresaron sobre lo sucedido durante la premiación.

El conflicto comenzó el año pasado, con la negativa del capitán argentino de disputar el All Star Game 2025 de la MLS. La decisión se había basado en los nueve partidos disputados en 30 días y la necesidad de priorizar su físico con varios encuentros oficiales más todavía por delante.

La MLS lo sancionó con una fecha de suspensión, tal como lo indica su reglamento. “Cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo compromiso de su club", informó en aquel momento la organización mediante un comunicado.

El propio Don Garber declaró en medio de aquella polémica con Messi que “hay una política de larga data y no queda otra que hacerla cumplir. Fue una decisión muy difícil".

Cabe destacar que el dirigente que ocupa su cargo desde hace 25 años lo dejará el próximo 31 de diciembre.