Lozano recordó a Juan Izquierdo luego de clasificar a Boca en la Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









El jugador uruguayo afirmó que el partido ante San Pablo en Brasil fue especial por la pérdida de su compañero de Nacional de Montevideo en 2024.

Lozano recordó a Juan Izquierdo luego de clasificar a Boca en la Copa Sudamericana

El uruguayo y lateral derecho de Boca, Leandro Lozano, fue el héroe de la noche contra San Pablo, gracias a su gol que le dio la clasificación hacia semifinales de la Copa Sudamericana, donde protagonizó un momento conmovedor sobre un excompañero fallecido en 2024.

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Lozano fue la figura del partido entre Boca y San Pablo, que terminó 2-1 en el marcador global, y al terminar confesó que no fue un partido cualquiera, más allá de la victoria: "Fue un partido muy especial; hace dos años perdí a un compañero, a Juan Izquierdo, en esta misma cancha, con este equipo".

“Dejame mandarle un saludo a la familia de Juan Izquierdo. Hoy fue un partido muy especial para mí.



HACE DOS AÑOS PERDÍ A UN COMPAÑERO ACÁ EN ESTA MISMA CANCHA”.



Leandro Lozano. pic.twitter.com/HPj5RfMJ5M — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 16, 2026 El exArgentinos Juniors se refirió al antecedente que entristeció al mundo del fútbol: el fallecimiento de Juan Izquierdo, defensor del equipo Nacional de Uruguay, quien perdió la vida tras sufrir una descompensación en pleno campo del estadio Cícero Pompeu de Toledo, más conocido como Morumbi.

El 22 de agosto de 2024, Izquierdo ingresó en el segundo tiempo del partido de vuelta contra el equipo paulista, por los octavos de final de la Copa Libertadores, que culminó en una victoria por 2-0 a favor del local.

A los 85 minutos del complemento, Leandro Lozano fue el primero en asistir a Izquierdo, quien fue trasladado de manera urgente a una clínica de la ciudad tras sufrir un desvanecimiento y desplomarse en pleno partido.

Una vez internado, los especialistas médicos detectaron que se desplomó por culpa de una arritmia que le produjo un paro cardiaco con consecuencias neurológicas, las cuales serían la causa de su fallecimiento días más tarde, el 27 de agosto. Lozano e Izquierdo compartieron plantel en Nacional de Uruguay desde 2022, donde el actual jugador de Boca llegó cedido desde Boston River; mientras que Izquierdo fue fichado por el Bolso tras su paso por Montevideo Wanderers. En 2023 este último se fue al Liverpool del país oriental y en 2024 volvió para nuevamente seguir al lado de Lozano. Ambos supieron levantar tres títulos en el "Bolso": el Campeonato Uruguayo y el Torneo Clausura 2022 y el Torneo Intermedio 2024.