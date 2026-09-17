Clearlake toma el control total del Chelsea y consolida un activo de u$s5.000 millones

La firma de capital privado que ya controlaba el 62% del club comprará las participaciones de Todd Boehly y Mark Walter. La operación habría implicado unos u$s1.270 millones en efectivo y consolida al Chelsea como uno de los grandes activos financieros del fútbol mundial.

A poco más de cuatro años de la compra que puso fin a la era de Roman Abramovich, Clearlake Capital pasó a controlar el 100% del Chelsea.

El Chelsea volvió a poner al fútbol inglés en el centro del mercado financiero. A poco más de cuatro años de la compra que puso fin a la era de Roman Abramovich, Clearlake Capital pasó a controlar el 100% del club londinense, después de acordar la adquisición de las participaciones que todavía mantenían Todd Boehly y Mark Walter.

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El acuerdo fue anunciado oficialmente por el club, aunque los términos financieros no fueron revelados. Boehly y Walter recibirían aproximadamente 950 millones de libras, unos u$s1.270 millones , mientras que la operación implicaría una valuación cercana a u$s5.000 millones incluyendo deuda .

La operación modifica de manera sustancial la estructura accionaria que había quedado conformada tras la compra de 2022. Hasta ahora, Clearlake tenía el 62% del Chelsea , mientras que Boehly, Walter y el empresario suizo Hansjörg Wyss controlaban el resto. Con la salida de Boehly y Walter, Clearlake pasa a tener el control total, mientras que Wyss continuará como accionista relevante dentro del grupo propietario.

El movimiento representa, además, una nueva etapa para un activo que en apenas cuatro años incrementó fuertemente su valoración.

En mayo de 2022, el consorcio encabezado por Clearlake y Boehly adquirió el Chelsea a Abramovich por 2.500 millones de libras, unos u$s3.300 millones , en una de las mayores operaciones de la historia del fútbol.

La operación actual coloca el valor del club alrededor de los u$s5.000 millones incluyendo deuda, según la información publicada sobre el acuerdo. Es decir, sobre esa referencia de valuación, el Chelsea pasó de ser adquirido por unos u$s3.300 millones a representar un activo cercano a u$s5.000 millones en poco más de cuatro años.

La diferencia no puede interpretarse íntegramente como una ganancia de capital para los antiguos accionistas, porque desde 2022 el grupo realizó fuertes desembolsos en jugadores, infraestructura, cuerpos técnicos y estructura deportiva. El propio Chelsea señaló que durante la gestión conjunta hubo inversiones importantes en los planteles masculino, femenino y juvenil, las instalaciones de entrenamiento de Cobham y distintos recursos deportivos y médicos.

Para Clearlake, el movimiento significa algo más que comprar acciones: pasa a tener el control absoluto de uno de los activos deportivos más reconocidos del mundo.

Un negocio que factura cientos de millones

El valor financiero del Chelsea se explica también por la capacidad de generación de ingresos del club.

En la edición 2026 de la Deloitte Football Money League, que analiza la temporada 2024/25, los 20 clubes de mayores ingresos del mundo generaron en conjunto u$s14.200 millones, un récord para la industria. Chelsea se mantuvo entre los diez primeros clubes del ranking mundial de ingresos.

El dato resulta relevante porque muestra la magnitud del activo que ahora queda bajo control de Clearlake. El negocio del fútbol europeo continúa expandiéndose y la Premier League mantiene una posición central dentro de ese mercado.

Según el informe de Deloitte sobre las finanzas del fútbol europeo, los clubes de la Premier League generaron u$s7.800 millones de ingresos durante 2024/25, un crecimiento interanual del 8%. Sin embargo, las pérdidas antes de impuestos del conjunto de clubes también aumentaron significativamente, hasta u$s1.100 millones.

La ecuación para los propietarios, por lo tanto, no pasa solamente por ganar partidos: consiste en aumentar ingresos comerciales, derechos audiovisuales, explotación del estadio, merchandising, patrocinios y valor de marca, al mismo tiempo que se controla el enorme costo de mantener una plantilla competitiva.

El estadio, la próxima gran apuesta

Uno de los puntos que aparece detrás del cambio de accionistas es precisamente el futuro de la infraestructura del Chelsea.

Boehly y Walter habían participado en un proyecto de expansión del negocio que incluía, entre otras cuestiones, la posibilidad de avanzar con un nuevo estadio o una transformación profunda de Stamford Bridge.

Para un fondo de inversión como Clearlake, el estadio puede convertirse en una pieza fundamental de la estrategia financiera de largo plazo.

El modelo de los grandes clubes europeos está desplazándose hacia una explotación mucho más amplia de sus instalaciones. Deloitte señala que los ingresos comerciales son actualmente la principal fuente de facturación de los grandes clubes y que los estadios se utilizan cada vez más para generar ingresos fuera de los días de partido, mediante gastronomía, entretenimiento, eventos y otras actividades.

Por eso, el futuro de Stamford Bridge no es solamente una cuestión deportiva o arquitectónica: también puede determinar cuánto puede valer el Chelsea dentro de cinco o diez años.

La salida de Boehly

La operación también marca el final de la etapa de Todd Boehly como presidente del Chelsea. El empresario estadounidense había sido uno de los principales rostros de la adquisición de 2022 y, junto con Walter, había participado en la toma de decisiones sobre fichajes, entrenadores y estructura deportiva.

Su salida llega después de una etapa caracterizada por una inversión extraordinaria en el plantel, una elevada rotación de entrenadores y una estrategia de mercado que convirtió al Chelsea en uno de los clubes que más dinero destinó a incorporaciones en el fútbol mundial.

El rendimiento deportivo, sin embargo, no siempre acompañó el volumen de inversión. El club viene de terminar décimo en la Premier League y comenzó una nueva etapa deportiva con la contratación de Xabi Alonso como entrenador.

El cambio de propietario se produce, por lo tanto, mientras el club intenta transformar el enorme desembolso realizado desde 2022 en resultados deportivos y, sobre todo, en un crecimiento sostenible del valor del activo.

El empresario estadounidense Todd Boehly dejó este jueves el cargo de presidente del Chelsea FC, que cambia de propietarios, después de que Clearlake Capital Group se haya hecho con el control total del club. X

Un fondo de inversión al frente de un gigante deportivo

Clearlake Capital fue fundada por Behdad Eghbali y José E. Feliciano y tiene una fuerte presencia en inversiones de capital privado.

Su apuesta por el Chelsea encaja con una tendencia cada vez más visible: los fondos de inversión, grupos de capital privado y grandes fortunas están convirtiendo a los clubes de fútbol en activos financieros con múltiples fuentes de ingresos.

El objetivo no necesariamente pasa por obtener beneficios exclusivamente a través del resultado de cada temporada. La estrategia puede incluir la revalorización de la franquicia, crecimiento de la marca internacional, derechos comerciales, explotación inmobiliaria, estadio, patrocinios, contenidos y venta futura de participaciones.

El Chelsea, además, tiene una ventaja particular: forma parte de la Premier League, el mercado de clubes de fútbol con algunos de los mayores ingresos del planeta.

Boehly y Walter siguen en el deporte

La salida del Chelsea no significa el abandono de los negocios deportivos para sus antiguos propietarios.

Boehly y Walter son copropietarios de Los Angeles Dodgers, franquicia de las Grandes Ligas de Béisbol. Walter, además, estuvo vinculado a la propiedad de los Los Angeles Lakers, una de las marcas más importantes de la NBA.

El recorrido muestra cómo los grandes inversores estadounidenses están trasladando al fútbol europeo un modelo de gestión desarrollado en el deporte profesional de Estados Unidos: adquisición de activos deportivos, crecimiento de ingresos comerciales, explotación de estadios y construcción de marcas globales.

En ese sentido, el Chelsea se convirtió en una pieza más de un mercado deportivo internacional en el que los clubes dejaron de ser solamente equipos de fútbol para transformarse en activos de inversión.

Una operación que redefine el Chelsea

Clearlake ahora tiene el control total del Chelsea, pero el desafío financiero comienza justamente después de la adquisición.

La compañía debe demostrar que el enorme capital invertido desde 2022 puede traducirse en una estructura capaz de generar mayores ingresos y elevar nuevamente el valor del club.

La operación con Boehly y Walter establece una nueva referencia para el precio del Chelsea: alrededor de u$s5.000 millones incluyendo deuda, muy por encima de los aproximadamente u$s3.300 millones que desembolsó el grupo comprador original en 2022.

El siguiente capítulo será determinar si Clearlake consigue llevar esa valuación todavía más arriba. Para lograrlo, el club tendrá que combinar rendimiento deportivo, crecimiento comercial, explotación de Stamford Bridge y expansión internacional de la marca.

Porque detrás del nuevo dueño del Chelsea hay una apuesta que excede ampliamente a la Premier League: convertir uno de los clubes más famosos de Inglaterra en un activo financiero todavía más valioso.