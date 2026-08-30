Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente y profundizó la crisis del Rojo en el Torneo Clausura

El Lobo mendocino se impuso 3-0 en Avellaneda con un doblete de Facundo Lencioni y un tanto de Esteban Fernández. Los dirigidos por Jadson Viera volvieron a mostrar un pobre nivel y terminaron entre silbidos e insultos de los hinchas.

Independiente sufrió una dura derrota por 3-0 ante Gimnasia de Mendoza en el Estadio Libertadores de América, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Esteban Fernández abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo, mientras que Facundo Lencioni convirtió un doblete en apenas siete minutos del complemento para sentenciar la goleada del conjunto mendocino.

El equipo dirigido por Jadson Viera volvió a mostrar dificultades para sostener su juego y apenas tuvo algunos minutos de superioridad durante el comienzo del encuentro. Con esta caída, el Rojo quedó en el séptimo puesto de la Zona A, con 10 puntos , mientras que Gimnasia de Mendoza, una de las grandes revelaciones del campeonato, alcanzó la cima con 15 unidades .

La derrota profundizó todavía más la crisis futbolística de Independiente, que venía de empatar ante Independiente Rivadavia en el debut de Viera y había terminado aquel encuentro entre silbidos y reproches. Esta vez, la paciencia de los hinchas se terminó definitivamente después del segundo gol del Lobo mendocino, con silbidos e insultos dirigidos tanto a los jugadores como a los dirigentes .

Ahora, Independiente deberá visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero el domingo 6 de septiembre desde las 17, por la próxima fecha del Clausura. Gimnasia de Mendoza, en tanto, recibirá a Boca el sábado 5 a las 16:30.

El Rojo comenzó mejor y tuvo la primera oportunidad del partido apenas a los dos minutos . Una buena combinación colectiva de derecha a izquierda terminó con un remate de Josías Paláis , que no encontró dirección y terminó en las manos de César Rigamonti.

A los 22 minutos, Independiente volvió a acercarse con peligro. Kevin Lomónaco se proyectó hasta el borde del área y, tras una buena jugada por la derecha, Leonardo Godoy envió un centro rasante que encontró a Santiago Montiel. El mediocampista definió de primera, pero su remate se estrelló contra el palo.

Gimnasia comenzó a emparejar el trámite con el correr de los minutos y tuvo algunas aproximaciones antes del descanso. Sin embargo, prácticamente no había generado situaciones claras cuando encontró la ventaja. A los 41 minutos, Facundo Lencioni metió una pelota al área para Esteban Fernández, quien apareció para definir cruzado y poner el 1-0.

Independiente sintió el golpe y nunca logró reaccionar. En el complemento, el conjunto mendocino fue ampliamente superior y transformó el partido en un monólogo.

A los siete minutos, Facundo Lencioni sacó un potente remate desde afuera del área que se estrelló contra el travesaño y, tras picar dentro del arco, significó el 2-0 para el Lobo.

El mediocampista estaba inspirado y volvió a aparecer apenas siete minutos después. A los 14, recibió nuevamente lejos del área y sacó un zurda con muchísimo efecto, abriendo el pie para colocar la pelota contra el poste derecho de Rodrigo Rey. El arquero no pudo hacer nada y Gimnasia de Mendoza pasó a ganar 3-0.

Con la goleada consumada, Independiente quedó completamente desdibujado y ya no encontró respuestas para meterse nuevamente en partido. El conjunto visitante, en cambio, manejó los tiempos y estuvo más cerca de ampliar la diferencia que el Rojo de descontar.

El resultado desató la bronca de los hinchas de Independiente. Los silbidos y los insultos se hicieron cada vez más fuertes desde el segundo gol de Lencioni y alcanzaron a todo el plantel y a los dirigentes, en una nueva noche complicada para un equipo que no logra encontrar el rumbo bajo la conducción de Viera.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Arrayago, Facundo Zabala, Lautaro Millán, Iván Marcone, Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Tempone, Josías Paláis.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde, Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani, Agustín Módica.