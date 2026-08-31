Aumenta la energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires desde septiembre: de cuánto es la suba y cómo quedan los cuadros tarifarios + Agregar ámbito en









El incremento surge de un ajuste del 5,6% en el precio mayorista de la energía y de una suba del 1,8% en el valor agregado de distribución, con un impacto de entre 1,3% y 2,4% en la factura final según el tipo de usuario

Desde el 1 de septiembre regirá un nuevo aumento en las tarifas de luz para consumidores bonaerenses.

La provincia de Buenos Aires publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 682/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que aprueba un nuevo aumento en las tarifas de electricidad aplicable a partir del 1° de septiembre. La medida, firmada por el ministro Gabriel Katopodis, actualiza los cuadros tarifarios de las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, junto con las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur.

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Según informó el Gobierno bonaerense a través de una gacetilla, el incremento se compone de dos factores: una suba del 5,6% en el precio mayorista de la energía dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación, vigente desde el 1° de agosto, y un ajuste del 1,8% en el valor agregado de distribución (VAD) para el mes de septiembre. La combinación de ambos factores derivará en un aumento de entre 1,3% y 2,4% en la factura final, según se trate de usuarios con o sin subsidio, respectivamente.

De acuerdo al detalle oficial, un usuario residencial sin subsidios con un consumo de 150 kWh mensuales pasará de pagar 55.550 pesos a 56.900 pesos por mes, impuestos incluidos. En tanto, un usuario con subsidios que abonaba 37.500 pesos pasará a pagar 38.000 pesos mensuales, también con impuestos.

El Gobierno provincial precisó además la composición de las facturas: el 40% corresponde al costo nacional de la energía, el 33% a los ingresos de las distribuidoras (que incluye el Agregado Tarifario destinado a obras) y el 27% restante a impuestos nacionales y provinciales.

El aumento aprobado por la resolución se verá reflejado en los consumos del mes de septiembre y su impacto llegará a los usuarios en las facturas que reciban entre septiembre y octubre. La gacetilla oficial vinculó la medida con el contexto invernal, que generó un fuerte incremento del consumo eléctrico en los hogares que utilizan electricidad para calefaccionarse, lo cual puede derivar en cambios de categoría tarifaria y un mayor impacto en el monto final de las facturas.

Para eso, la Provincia puso a disposición de los usuarios el Simulador de Facturación Eléctrica, una herramienta del Portal Energético de la Provincia de Buenos Aires (PEBA) que permite estimar el valor de la factura y conocer su composición, además de consultar estadísticas sobre demanda eléctrica, generación por fuente, energías renovables e infraestructura energética. La misma resolución también estableció que la distribuidora EDELAP deberá aplicar en la próxima factura una bonificación del 20% de los conceptos eléctricos facturados por cada 24 horas sin suministro a los usuarios afectados por la salida de servicio de la Estación Transformadora Tolosa 132 kV, ocurrida en la madrugada del 17 de agosto en la ciudad de La Plata y que dejó sin luz a unas 65.000 personas. Según el texto oficial, si el corte fue menor o mayor a ese lapso, la bonificación se calculará a razón de 0,80% por cada hora sin servicio, hasta la restitución normal del suministro. La resolución dispone además que la compañía deberá dar un tratamiento ágil a los reclamos por resarcimiento de daños de los usuarios afectados por ese episodio.