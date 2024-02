Benedetto elogió a Diego Martínez con una crítica para los anteriores DTs de Boca

"Tengo 33 años y no me las sé todas: sigo aprendiendo todos los días. Hay un cuerpo técnico trabajador, con muchas ganas, que le llega al jugador. Martínez es una persona transparente y está con el que juega y con el que no juega. Eso se nota mucho en el equipo" , indicó el atacante.

En cuanto a su vuelta al gol, el atacante señaló: "Estoy contento, porque la verdad es que hacía rato que no podía convertir y ojalá que podamos seguir así. Hacía tiempo que no jugaba varios minutos, lo aproveché al máximo, me sentí bien adentro de la cancha. Cuando uno tiene tantos años en el club ya sabe cómo se maneja todo, me mantengo tranquilo, trabajando día a día. Hoy me tocó y lo aproveché".