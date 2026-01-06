Boca confirmó sus amistosos de verano 2026 y se enfrentará a dos equipos internacionales

La próxima semana el Xeneize jugará contra Millonarios de Colombia en un partido homenaje a Miguel Ángel Russo.

Boca se prepara para su debut en el Torneo Apertura 2026 frente a Deportivo Riestra.

Boca Juniors confirmó su calendario de amistosos de verano 2026 con dos encuentros internacionales que marcarán la preparación del equipo antes del arranque del Torneo Apertura .

El primero será en La Bombonera contra Millonarios de Colombia y tendrá un significado especial: será un homenaje a Miguel Ángel Russo .

El segundo se jugará en el interior del país frente a Nacional de Uruguay , ofreciendo al equipo una prueba más y cerrando la pretemporada antes del debut oficial. A continuación, conocé los detalles.

Boca jugará su primer amistoso el miércoles 14 de enero a las 19:00 en La Bombonera frente a Millonarios de Colombia , un partido que servirá como homenaje a Miguel Ángel Russo a través de la entrega de la "Copa Miguel Ángel Russo" . El duelo será más que emotivo porque recordará la trayectoria del entrenador en ambos clubes.

Cuatro días después, el domingo 18 de enero , enfrentará a Nacional de Uruguay en el Estadio San Nicolás de los Arroyos , escenario que ya recibió varios partidos de verano.

Este encuentro permitirá al cuerpo técnico evaluar al plantel, medir la intensidad de los jugadores y probar estrategias de cara al debut oficial en el Torneo Apertura el último fin de semana del mes frente a Deportivo Riestra en la casa del Xeneize.

Todavía no hay fecha confirmada para este último, pero se estima que podría ser el domingo 25.

Boca Argentinos Juniors

Cómo será el acceso a la Bombonera

Para el amistoso frente a Millonarios, el 50% de las populares estará disponible para socios adherentes, quienes tendrán prioridad en la compra de entradas.

El resto de las localidades se pondrán a la venta para el público general, buscando que quienes no suelen asistir a los partidos del torneo puedan presenciar este evento especial.

Boca comunicará los detalles de los tickets y sus precios a través de sus canales oficiales, asegurando un acceso ordenado.

Además, se implementarán los controles de seguridad y medidas sanitarias habituales en la Bombonera, y el club prevé la existencia de merch y actividades conmemorativas en homenaje a Russo.