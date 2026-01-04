Se enfría el sueño de Boca: Paulo Dybala negocia para seguir en la Roma + Seguir en









A seis meses del final de su contrato, el cordobés evalúa renovar con el club italiano con una fuerte rebaja salarial, una decisión que lo mantendría en Europa y aleja su vuelta al fútbol argentino.

Paulo Dybala seguiría en la Roma

El futuro de Paulo Dybala vuelve a tomar rumbo europeo. Con su contrato próximo a vencer, el atacante analiza seriamente extender su vínculo con la Roma, incluso aceptando una reducción significativa de su salario, una postura que enfría de manera concreta la ilusión de verlo nuevamente en el fútbol argentino.

Según trascendió en Italia, el cordobés estaría dispuesto a pasar de percibir cerca de 8 millones de euros por temporada a un ingreso cercano a los 3 millones anuales, con el objetivo de continuar en el club de la capital. La decisión no es menor y refleja su intención de sostenerse en la alta competencia europea, más allá del impacto económico personal.

La Roma analiza el contrato de Paulo Dybala En la Roma, la predisposición del futbolista es bien recibida, aunque el análisis no se limita únicamente a lo contractual. El principal interrogante que manejan los dirigentes y el cuerpo técnico tiene que ver con su estado físico. Las reiteradas lesiones musculares que lo afectaron en las últimas temporadas generan dudas sobre su capacidad para mantener regularidad a lo largo de un calendario exigente.

Desde lo futbolístico, el cuerpo técnico reconoce que Dybala sigue siendo un jugador desequilibrante cuando está en plenitud, capaz de marcar diferencias en partidos clave. Sin embargo, la falta de continuidad es el factor que hoy condiciona cualquier decisión definitiva.

paredes dybala Leandro Paredes deberá esperar para volver a jugar con su amigo. Este panorama repercute directamente en el mercado local. En las últimas semanas, el nombre del ex Juventus sonó con fuerza en el radar de Boca Juniors, que analiza distintas alternativas para sumar jerarquía internacional. Un eventual regreso al país también tendría un fuerte componente emocional, aunque no sería en Instituto de Córdoba, el club donde dio sus primeros pasos como profesional.

Por ahora, la voluntad de Dybala de seguir en Italia y las negociaciones avanzadas con la Roma enfrían cualquier chance concreta de retorno inmediato. Todo indica que su carrera seguirá ligada a Europa, al menos por un tiempo más, con una elección que prioriza lo deportivo por encima de lo económico.