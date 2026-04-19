La historia de la UE Cornellà: el humilde club catalán que conquistó a Lionel Messi

La Pulga sorprendió a todos, tras adquirir una institución española que buscará crecer de la mano del campeón del mundo.

El argentino está dando señales de lo que será su futuro fuera de las canchas.

Lionel Messi parece haber definido qué hará una vez que deje el fútbol que tanto ama. Desde hace tiempo que el mejor jugador del planeta afirma que no piensa ser DT y reveló que aspira a tener un rol más dirigencial o centrado a la dirección deportiva con el objetivo de poder disfrutar de su familia una vez cuelgue los botines.

La Pulga dio un paso más hacia ese camino y sorprendió a todos con la adquisición de la UE Cornellà, un humilde club ubicado cerca de su lugar favorito. Si bien no se sabe hasta qué punto tendrá injerencia en las decisiones mientras aún siga jugando, es un hecho que esto empieza a delinear lo que le deparará al campeón del mundo.

La Unió Esportiva Cornellà es un club de Cornellà de Llobregat, en Cataluña, que actualmente compite en la Tercera RFEF . Fue fundado en 1951 , aunque su recorrido previo arrancó mucho antes. Sus antecedentes se remontan a 1923 tras diversas uniones de entidades locales que consolidaron su estructura actual en la posguerra.

Esta trayectoria lo posiciona como una institución de peso en el fútbol catalán. Tras décadas en el ámbito semiprofesional, alcanzó su techo entre 2020 y 2024 al jugar en Primera RFEF , la categoría más alta de su historia. Uno de sus hitos más recordados ocurrió en la temporada 2014/15, cuando enfrentó al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

En cuanto a su infraestructura, el equipo disputa sus partidos en el Nou Estadi Municipal , inaugurado en 2012 con capacidad para 1.500 espectadores. El recinto cuenta con un campo de fútbol once, dos de fútbol siete y un área de entrenamiento para arqueros, todos de césped artificial de última generación.

Unió Esportiva Cornellà Así luce la casa del nuevo equipo de Messi. Unió Esportiva Cornellà

Cuna de cracks: las estrellas del fútbol que salieron de la UE Cornellá

La UE Cornellà construyó buena parte de su identidad a partir del trabajo en juveniles. No se trata solo de un club que compite en categorías menores, sino de una institución que durante años se dedicó a captar, desarrollar y potenciar futbolistas en etapas formativas, algo que después se reflejó en apellidos que llegaron a la elite.

Uno de los casos más fuertes es el de David Raya. El arquero pasó por la estructura juvenil del club antes de dar el salto al Blackburn Rovers y construir una carrera que lo llevó a la Premier League. Con el tiempo se convirtió en arquero del Arsenal y de la selección de España, lo que lo transformó en una de las referencias más claras para explicar el alcance de la cantera.

Otro nombre importante es el de Jordi Alba. El lateral izquierdo tuvo un paso por la institución entre 2005 y 2007, antes de incorporarse al Valencia. Allí debutó en Primera División y más adelante fue transferido al Barcelona, donde ganó la Champions League, varias ligas españolas y compartió plantel con Messi. También integró la selección de España campeona de la Eurocopa 2012.

En esa lista aparece además Keita Baldé, que estuvo vinculado al club en su etapa de formación antes de proyectarse hacia una carrera con pasos por Lazio, Inter de Milán, Mónaco y Sampdoria, además de sus convocatorias con Senegal.

Messi Alba Rich Storry/Getty Images Alba es una de las figuras que pasó por las filas del nuevo club de su amigo, Messi. Rich Storry/Getty Images

El comunicado del humilde club tras la operación

El anuncio fue presentado por la institución con un tono impactante y sin rodeos. “¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo dueño de UE Cornellà!”, escribió el club en su cuenta oficial. En el comunicado difundido por la institución también se remarca el alcance de la compra. Allí se informa que Messi “ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat”, una frase que deja en claro que no se trata de una colaboración ni de una participación parcial, sino de un desembarco como dueño.

El texto también explica qué busca esta nueva etapa. Según el club, la llegada del capitán argentino apunta a “impulsar el crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento”. A eso se suma otra definición central del mensaje, donde se habla de “una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”.

Embed - Todos los goles de UE Cornellà (1-4) Real Madrid - HD Copa del Rey

No es el primero: los equipos que Messi tiene como propietario

La compra del Cornellà se suma a otros proyectos en los que Lionel Messi ya tiene participación dentro del fútbol, con presencia en distintos países y bajo formatos diferentes, tanto de manera directa como a través de su entorno.

En Argentina, su nombre está vinculado a Leones de Rosario, una institución administrada por el círculo íntimo de su familia que compite dentro de la estructura de AFA. El club participa en la Primera C y funciona como un espacio de desarrollo para futbolistas, con base en Rosario. Forma parte de un proyecto que incluye categorías formativas y competencia oficial, insertado dentro del sistema local.

Otro de los proyectos es Deportivo LSM, fundado junto a Luis Suárez en Uruguay. El equipo comenzó en la Divisional D y, en su primera participación oficial, logró el ascenso a la Primera División Amateur. Este club tiene una base previa impulsada por Lucho desde 2018, cuando puso en marcha equipos en baby fútbol y en la Liga Universitaria.

A estos proyectos se suma su situación en Inter Miami. El contrato que la Pulga firmó al llegar a la MLS incluye la posibilidad de convertirse en copropietario de la franquicia una vez finalice su carrera como jugador, algo que ya fue confirmado por los actuales dueños del club. Esta cláusula lo posiciona como futuro integrante de la estructura dirigencial de la institución estadounidense.