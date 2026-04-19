Boca hace historia en el básquet: venció a Franca de Brasil y se consagró campeón de Champions League Americas en la previa del Superclásico

El Xeneize se consagró por primera vez en la Basketball Champions League Americas tras una contundente victoria en Buenos Aires.

Boca Juniors se consagró campeón de la Basketball Champions League Americas tras vencer con autoridad 86-72 a Franca de Brasil en la final disputada en el estadio de Obras Sanitarias. El equipo logró así su primer título en la competencia más importante del continente.

En la previa del Superclásico , Boca se sacó la espina y escribió una página histórica: derrotó con autoridad a Franca de Brasil por 86-72 y se consagró campeón de la Basketball Champions League Americas por primera vez.

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El Xeneize fue claramente superior en la final disputada en el estadio de Obras Sanitarias, donde hizo de local y mostró un nivel sólido de principio a fin ante uno de los equipos más poderosos del continente.

Con este logro, Boca suma una nueva estrella internacional a su palmarés y se clasifica a la Copa Intercontinental FIBA , donde enfrentará a campeones de otros continentes. El título no solo reafirma el gran presente del equipo, sino que también posiciona nuevamente al básquet argentino en lo más alto de América.

El equipo argentino tomó el control desde el arranque y sostuvo el dominio a lo largo de todo el partido. Tras un inicio parejo, logró despegar antes del entretiempo y estiró la ventaja en el tercer cuarto, donde terminó de quebrar el encuentro.

Con una diferencia que llegó a los dos dígitos, Boca manejó los tiempos en el cierre y selló una victoria contundente ante el conjunto brasileño.

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El conjunto dirigido por Nicolás Casalánguida dominó el partido de principio a fin, imponiendo su ritmo en todos los parciales. La figura fue Francisco Cáffaro, elegido MVP del Final Four, mientras que Santiago Scala fue el máximo anotador con 18 puntos.

Revancha y consagración

El título tiene un sabor especial: Boca venía de perder la final de la edición anterior y en esta oportunidad logró revancha, además de eliminar en semifinales a Flamengo, otro gigante brasileño.

Así, el equipo dirigido por Nicolás Casalánguida logró su primera corona continental en la competencia. El estadio se transformó en una Bombonerita: con fuerte presencia de hinchas, Boca jugó con el impulso de su gente y convirtió la final en una verdadera fiesta.

La consagración no solo marca el primer trofeo de Boca en la Champions de América, sino que además lo posiciona entre los mejores equipos del continente y lo clasifica a la Copa Intercontinental.