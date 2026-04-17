River recibirá a Boca este domingo en una nueva edición del Superclásico: horario, TV y formaciones + Seguir en









El "Millonario" recibirá al "Xeneize" en el Estadio Monumental este domingo. Conocé todos los detalles del partido más importante del fútbol argentino.

River y Boca volverán a enfrentarse este domingo en un nuevo superclásico.

El fútbol argentino volverá a tener uan nueva edición de su partido más importante: River y Boca se vuelven a ver las caras en un cruce de alto voltaje, este domingo desde las 17hs, en el Estadio Monumental.

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El partido será válido por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, con las tribunas colmadas por más de 85.000 espectadores. Ambos equipos llegan con buen presente, aunque algunas lesiones de peso.

El “Millonario”, dirigido por Eduardo Coudet, arrastra cinco victorias consecutivas en el torneo local. Sin embargo, en el último partido se le lesionó una pieza vital en el mediocampo como Fausto Vera y también un experimentado como Juan Fernando Quintero.

Por su parte, el Boca de Claudio Ubeda arriba a Núñez con la moral por las nubes tras golear a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y tener un invicto de 12 partidos, aunque con el desafío de suplir una baja de peso en el arco.

A qué hora juegan River vs Boca El Superclásico se disputará a las 17:00 horas del domingo 19 de abril.

Por dónde ver River vs Boca en vivo El partido se podrá ver a través del Pack Fútbol en la doble pantalla de ESPN Premium y TNT Sports. Vía online mediante Flow, Telecentro Play y DGO. Formaciones de River vs Boca River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Paez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib