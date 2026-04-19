Video de la tragedia en Córdoba: murió un espectador y dos heridos por un impactante despiste en el Rally Sudamericano

Un auto se despistó en plena competencia, atropelló a espectadores y provocó la muerte de un joven de 25 años en Mina Clavero. El hecho quedó registrado en varios videos que se viralizaron en las redes.

Así fue el trágico accidente en Córdoba.

Una jornada que debía ser de definición terminó en tragedia en el Rally Sudamericano disputado en Mina Clavero, Córdoba. Un grave accidente dejó como saldo la muerte de un espectador y obligó a suspender la competencia.

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El hecho ocurrió este domingo en el tramo Giulio Cesare, cuando un auto de carrera perdió el control en una curva a alta velocidad, dio varios tumbos y terminó fuera del camino, en una zona donde se encontraba el público.

Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas. Un joven de 25 años sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció horas después en un hospital de la zona.

El momento del fatal accidente en Mina Clavero.

Además, una mujer de 40 años fue atendida por una fractura de tobillo, mientras que una menor presentó golpes leves. Ambas se encuentran fuera de peligro.

Los pilotos del vehículo involucrado, en tanto, no sufrieron heridas de consideración.

Tragedia en Córdoba: así fue el despiste en el rally

video rally tragedia cordoba

Competencia suspendida y operativo de emergencia

Tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad con la intervención de equipos médicos y de rescate.

Ante la gravedad de la situación, la organización decidió primero neutralizar el tramo y luego suspender definitivamente la competencia.

También se conformó un comité de crisis para asistir a los afectados y avanzar en la investigación de lo ocurrido.

Qué se sabe del accidente

De acuerdo con los primeros datos, el despiste se produjo en una zona de descenso que suele concentrar gran cantidad de espectadores.

Las autoridades buscan determinar si hubo fallas mecánicas, errores humanos o factores externos que hayan influido en el siniestro.