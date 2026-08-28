Boca recibe a Lanús, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









Boca recibirá este viernes a Lanús, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita meterse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

Boca recibe a Lanús, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura: horario, TV y formaciones @BocaJrsOficial

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento en el Torneo Clausura, donde solo sumó siete puntos en las primeras seis fechas, por lo que ocupa el undécimo puesto en la Zona A y está quedando afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

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En la última fecha, el "Xeneize" rescató un empate 1-1 en su visita a Racing, en un partido donde no tuvo el control de la pelota, pero se le presentaron las situaciones más claras.

De cara al enfrentamiento con el "Granate", la única incógnita que mantiene el director técnico Rodolfo Arruabarrena en el 11 titular está en la zaga central, donde aún no se confirmó si el compañero de Lautaro Di Lollo será Facundo Herrera o Nicolás Figal.

Lanús, por su parte, tampoco se encuentra en los puestos de clasificación ya que al igual que el "Xeneize" sumó solo siete unidades.

En lo que respecta al plano internacional, el "Granate" viene de sufrir una dura eliminación ante Cienciano de Perú en los 16avos de final.

A qué hora juegan Boca vs Lanús Hora: 21:30. Por dónde ver Boca vs Lanús TV: TNT Sports Premium Formaciones Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino. Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera) Árbitro: Pablo Echavarría VAR: Hernán Mastrángelo