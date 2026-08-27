Otra lesión en Boca: Adam Bareiro se perderá toda la temporada

Luego de la lesión de Tomás Aranda, el Xeneize dio a conocer que el delantero paraguayo también pasará por quirófano y se perderá el segundo semestre.

Adam Bareiro se resintió de su lesión en la espalda y los médicos resolvieron que lo mejor va a ser que se opere de la hernia en la zona lumbar , el próximo martes. Tras estar más de tres meses de baja, el delantero paraguayo tendrá que pasar, por lo menos, otros cuatro meses inactivo.

La última vez que disputó un partido fue el 9 de mayo en la eliminación del Torneo Apertura contra Huracán, en La Bombonera. A los 24 minutos del primer tiempo tuvo que ser reemplazado porque al intentar una chilena dentro del área cayó mal e inmediatamente salió del terreno de juego para ser atendido.

Aún así, Bareiro se realizó un bloqueo por su discopatía lumbar y todo indicaba que estaba cada vez más cerca del regreso. Finalmente, en las últimas horas intentó sumarse al entrenamiento del equipo del “Vasco” Arruabarrena, pero el dolor no dejó que se integre con normalidad.

Hasta el momento, los médicos indicaron que el exRiver y San Lorenzo se someterá a una intervención quirúrgica para reintegrarse de la mejor manera. Según informa ESPN, el plazo apuntado para volver será en la pretemporada de 2027 , por lo que no volverá a sumar minutos en lo que queda de año .

Mientras tanto, la próxima parada del jugador de 30 años será la cirugía el próximo martes 1 de septiembre , en donde todo estará supervisado por el médico personal de Boca, Jorge Batista.

Si bien todavía no estaba confirmado que Bareiro se perdería toda la temporada, el Xeneize comenzó a sondear delanteros en el mercado para reemplazarlo y solo pudieron contratar a Enner Valencia, de 36 años. A pesar de la ratificación de la lesión de Bareiro y Tomás Aranda, en principio el conjunto de la Ribera ya estaría retirado del periodo de traspasos.

La lesión de Aranda y por qué Boca no buscará un refuerzo

En la práctica de este último miércoles, Tomás Aranda sufrió la lesión del peroné de la pierna derecha entrando en calor. Inmediatamente los médicos lo llevaron a hacerse estudios y dictaminaron que estará de baja durante, por lo menos, tres meses.

En definitiva, la futura estrella del Xeneize se perderá lo que queda de la temporada. Según TyC Sports, desde el entorno de Juan Román Riquelme confirman que no están en busca de un reemplazante en esa posición y subirán a un chico del club para que tome su lugar.

Bianco subirá al plantel profesional ante la lesión de Aranda.

El joven que se estrenará en la primera de Boca será Lautaro Bianco, quien heredó la “10” de Aranda en la reserva y tiene condiciones parecidas al jugador lesionado. El oriundo de Morón se destaca por su velocidad, gambeta, facilidad para el uno contra uno y una gran pegada desde afuera del área, aunque no tiene la misma involucración en pases en el último tercio, como sí lo tenía el nacido en Ciudadela.