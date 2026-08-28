Salarios de bancarios: cuánto cobrarán en septiembre de 2026 tras el último acuerdo de la paritaria

Los salarios del sector bancario se incrementarán nuevamente, según afirma la Asociación Bancaria. Se trata de un aumento que acompaña la inflación.

Los trabajadores bancarios recibirán una nueva actualización salarial en septiembre luego del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias. En esta oportunidad, las partes definieron un incremento del 2,1% correspondiente a julio, que llevó el ingreso inicial de la actividad por encima de los $2,5 millones .

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Con esta recomposición, el sector acumuló una mejora del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026 respecto de los salarios de diciembre de 2025. El porcentaje coincidió con la inflación acumulada entre enero y julio informada por el INDEC .

El entendimiento alcanzado por el sindicato que conduce Sergio Palazzo mantuvo el esquema de actualizaciones mensuales vinculado directamente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , una herramienta utilizada por el gremio para preservar el poder adquisitivo de sus afiliados.

Con la aplicación del incremento, el salario básico inicial de la actividad quedó establecido en $2.463.757,68 . A esa cifra se agregan $71.219,54 correspondientes a la participación en las ganancias ( ROE ), por lo que el ingreso mínimo total alcanzó los $2.534.977,22 .

Este valor representa el piso para una persona que comienza a desempeñarse en una entidad financiera del país y funciona como referencia para el resto de las categorías contempladas dentro del convenio colectivo.

El sector acumuló una mejora del 19,3% en el año.

Sin embargo, el ingreso final puede ser mayor debido a adicionales particulares como antigüedad, horas extras y otros conceptos contemplados para los trabajadores de la actividad.

El bono por el Día del Bancario superó los $2 millones

La nueva escala también modificó el monto correspondiente al Día del Bancario, que quedó fijado en un mínimo de $2.196.354,74 y volverá a ajustarse en función de las futuras recomposiciones salariales.

El beneficio se abonará en noviembre, en el marco de la celebración del Día del Bancario, que tiene lugar cada 6 de noviembre. Durante esa jornada, las entidades financieras permanecen cerradas en todo el territorio nacional.

La fecha recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924 y está contemplada en el artículo 50 del convenio colectivo de la actividad como un feriado sectorial sujeto a las mismas normas que los feriados nacionales.

Qué informó la Asociación Bancaria

El gremio detalló el alcance de la recomposición y ratificó que el incremento se aplicará de manera integral sobre los ingresos de los empleados.

Según el comunicado de la entidad, “esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos siete meses del año un 19,3% sobre los salarios de diciembre de 2025”.

De esta manera, la actualización comprendió tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos y volvió a alcanzar los adicionales convencionales y no convencionales.

Un mecanismo salarial atado a la inflación

La negociación paritaria bancaria sostuvo durante 2026 un esquema de recomposición mensual que siguió la evolución del IPC publicado por el INDEC.

El último informe del organismo estadístico indicó que el promedio de los salarios avanzó 2,2% mensual en mayo, frente a una inflación del 2,1%, lo que representó una mejora real del 0,1% durante ese período.

En la comparación interanual, los ingresos registraron un incremento del 35,9%, mientras que la inflación alcanzó el 33,2%. En el sector privado registrado, en tanto, los salarios avanzaron 2% mensual y 29,3% interanual, por debajo de la variación de precios en ambas mediciones.

Cómo continuará la negociación paritaria

El entendimiento también estableció la continuidad del mecanismo de actualización durante septiembre, antes de una nueva instancia formal de negociación entre el sindicato y las cámaras empresarias.

“Se continuará durante el mes de septiembre de 2026 con el mismo mecanismo de actualización y alcance estipulado hasta el momento. Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026”, añadió el gremio.

De esta manera, los bancarios mantuvieron un modelo de revisiones frecuentes vinculado con la evolución de los precios, mientras esperan una nueva negociación en septiembre para definir cómo continuarán los salarios durante los últimos meses del año.